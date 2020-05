Stiri pe aceeasi tema

- Germania și Franța vor sa scoata Europa din criza economica a cornavirusului și au decis sa o faca prin punerea la comun a datoriilor. Un plan mareț, dar cand vine vorba de bani, solidaritatea blocului devine o vorba goala. Contrapropunerea anuntata recent de Austria, Suedia, Danemarca si Olanda fata…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose considera intr-un editorial la Digi24 ca Germania va ieși victorioasa din criza, ca țarile mai fragile economic din Uniune se vor prabuși in lipsa unui sprijin extern direct și ca in acest context Romania „face doar act de prezența” la negocierea viitorului cadru…

- Ministrul francez ale economiei, Bruno Le Maire, a afirmat marti ca se asteapta la discutii dificile cu anumite tari in privinta ajungerii la un acord asupra unui fond european de relansare, dupa propunerea prezentata in urma cu o zi de tandemul franco-german, transmite AFP. In timpul unei audieri in…

- In urma cu 69 de ani, la 9 mai 1950, la cinci ani de la incheierea celui de-al Doilea Razboi Mondial, ministrul francez de externe, Robert Schuman, propunea, in cadrul unui discurs, plasarea productiei de carbune si otel sub controlul unei autoritati comune, pentru a se controla in acest fel productia…

- Unul din trei (32%) locuitori ai Uniunii Europene nu putea face fata in 2019 unor cheltuielii financiare neasteptate, precum costul unei interventii chirugicale, o inmormantare, inlocuirea unui automobil sau a unei masini de spalat, arata datele publicate marti de Eurostat. In randul statelor membre…

- Incepe relaxarea restricțiilor impuse in unele țari europene dupa izbucnirea epidemiei de coronavirus. Austria, Cehia si Danemarca sunt primele tari care au decis relaxarea in saptamanile urmatoare a restrictiilor antiepidemice, dand semnalul si pentru alte tari europene care vor reluarea activitatilor…

- In plina pandemie de coronavirus, 17 tari au raportat, la 1 aprilie, carente in aprovizionarea cu propofol, un anestezic, in vreme ce midazolam, alt sedativ, lipseste in 16 state. In plus, 19 tari raporteaza probleme cu stocurile de paracetamol. Informatiile apar intr-o centralizare a Consiliului Europei,…

- Turcia a anuntat vineri suspendarea pentru peste o luna a zborurilor sale catre si din noua tari europene, printre care Franta si Germania, in cadrul masurilor de combatere a raspandirii noului coronavirus pe solul sau, informeaza AFP. Incepand de sambata la ora 05.00 GMT si pana pe 17 aprilie, nu vor…