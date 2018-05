Reprezentantul palestinian n SUA, rechemat n Cisiordania

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a decis marti sa il recheme pe reprezentantul sau in Statele Unite, a anuntat ministerul de Externe al Autoritatii, la o zi dupa transferul de la Tel Aviv la Ierusalim al ambasadei americane in Israel, noteaza AFP. Husam Zomlot, reprezentant in Statele…

- Conducerea palestiniana a denuntat un ”masacru”, iar premierul israelian a justificat recursul la forta prin dreptul Israelului de a-si apara frontierele de actiuni ”teroriste” ale miscarii Hamas, aflata la guvernare in Fasia Gaza si cu care Israelul a purtat trei razboaie.Aceste evenimente…

- Ministerul de Externe de la Asuncion a anuntat miercuri ca a fost demarat procesul de mutare a Ambasadei Paraguayului de la Tel Aviv la Ierusalim, devenind astfel a treia tara care face acest lucru, dupa Statele Unite si Guatemala, informeaza site-ul postului France 24.

- Potrivit ordinii de zi a Comisiei, ministrul de Externe este asteptat la audieri miercuri, la ora 15.30. Deputatul PNL Ben-Oni Ardelean a anuntat la finalul lunii aprilie ca liberalii au decis in sedinta Biroului Executiv National (BEx) sa-i solicite ministrului de Externe, Teodor Melescanu, sa vina…

- Liberalii cer audierea ministrului de Externe, Teodor Melescanu, in Comisiile de politica externa ale Parlamentului pe tema mutarii ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, a anuntat deputatul PNL Ben-Oni Ardelean. "Am decis (...) ca vom chema la audieri si vom face toate demersurile…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca o decizie cu privire la mutarea ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim nu poate fi luata decat de presedintele tarii si a somat Guvernul sa renunte la orice demers institutional in aceasta directie. "Am urmarit cu stupoare…

- Ministerul de Externe reactioneaza in legatura cu mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim si anunta ca a fost lansat un proces de analiza si evaluare, iar procesul cuprinde si analiza interinstitutionala, dupa ce presedintele Klaus Iohannis spune ca nu a fost consultat.