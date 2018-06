Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis considera extrem de necesara adoptarea unei opinii interimare a Comisiei de la Venetia, cat mai curand posibil, cu privire la legile Justitiei din Romania. "Avand in vedere situatia actuala din Romania, presedintele Klaus Iohannis considera ca adoptarea unei opinii interimare…

- O delegatie a Comisiei de la Venetia face astazi si maine o vizita in Romania. Vor avea loc discutii pe tema modificarilor aduse legilor justitiei. Expertii europeni au programate intalniri cu presedintele Romaniei, cu ministru justitiei, procurorul general si cu reprezentanti ai Curtii Constitutionale,…

- Senatul a adoptat Legea 3030 privind statutul magistraților, din pachetul legilor justiției, dupa ce Curtea Constituționala a decis ca exista prevederi neconstituționale in textul proiectului de lege, la sesizarea ICCJ și a Opoziției parlamentare. Votul din Senat a fost final, astfel ca legea merge…

- Presedintia a facut public joi textul sesizarii catre Comisia de la Venetia pe tema legilor Justitiei, in care seful statului afirma ca, in opinia sa, variantele finale ale celor trei legi nu sunt conforme cadrului constitutional si nici standardelor europene privind independenta justitiei, precizand…

- Seful statului, Klaus Iohannis, solicita reprezentantilor autoritatilor publice din Romania sa accepte consultari pe tema lehilor Justitiei cu societatea civla si cu expertii Comisiei de la Venetia.

- Președintele Senatului reacționeaza dur la intervenția lui Klaus Iohannis pe tema legilor Justiției. "Respect dreptul constitutional al presedintelui de a sesiza Curtea Constitutionala, insa consider ca acest demers are menirea de a tergiversa punerea in aplicare a legilor justiției. Din pacate,…

- Forumul Judecatorilor din Romania ii scrie presedintelui Klaus Iohannis, solicitandu-i sa retrimita Parlamentului cele trei legi ale justitiei, dar si sa solicite opinia Comisiei de la Venetia.Forumul Judecatorilor din Romania spune, in scrisoarea adresata presedintelui, ca se impune ca cele…