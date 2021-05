Stiri pe aceeasi tema

- Italia este marea ciștigatoare a concursului Eurovision 2021 din acest an. Artiștii au reușit sa cucereasca inimile europenilor, asta deși melodia lor a fost interpretata in italiana. Trupa a reușit sa adune 499 de puncte. De menționat ca reprezentanta din Republica Moldova, Natalia Gordienko, a ocupat…

- Reprezentanta din Republica Moldova, Natalia Gordienko, a ocupat locul 13 la concursul Eurovision 2021. Artista a primit 82 de puncte in urma tele-votingului și 53 de puncte de la juriu. Cele mai multe voturi au fost primite de la juriul Bulgar și cel din Federația Rusa. Natalia Gordienko a interpretat…

- Reprezentanta Republicii Moldova, Natalia Gordienco, a avut parte de o situație șocanta in timp ce evolua in finala concurusului muzical Eurovision 2021. Interpreta a scapat microfonul din mana, dar a facut fața cu brio situației, fiind ajutata de dansatorii care o acompaniaza, scrie SHOK.MD.

- Reprezentanta din Republica Moldova, Natalia Gordienko, a cintat in marea finala de la concursul Eurovision 2021. Artista a imbracat o rochie stralucitoare din cristale și o pereche de pantofi infrumusețate cu 9000 de pietre. Reamintim ca melodia ”Sugar” a fost compusa de Filip Kirkorov alaturi de o…

- Fostul șef de stat, Igor Dodon a felicitat Republica Moldova și pe Natalia Gordienko pentru calificarea in finala concursului internațional Eurovision 2021. „Acest lucru demonstreaza inca o data ca in Moldova avem oameni talentați. Felicitari tuturor, felicitari și mult succes in continuare Natalia…

- Prima semifinala a concursului Eurovision 2021 va avea loc marti. Concurentii fac ultimele repetiții, iar casele de pariuri au ales deja favoritii. Potrivit ultimelor date, formatia Maneskin din Italia e cotata cu cele mai mari sanse la trofeu.

- Artista din Republica Moldova, Natalia Gordienko, și-a propus sa ajunga in cartea recordurilor Guinness. Interpreta care in aceste zile se afla in febra pregatirilor pentru Eurovision, vreau sa ajunga nu doar in inimile celor care iubesc acest concurs, dar și sa inregistreze un nou record Guinness.…

- Natalia Gordienko, reprezentanta Moldovei la editia din acest an a Eurovision, a acordat un interviu pentru „Adevarul” in care vorbeste despre melodia cu care va concura si despre cariera si planurile sale.