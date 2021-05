Stiri pe aceeasi tema

- Directorul de comunicare Untold și Neversea, Edy Chereji, este nemulțumit de faptul ca autoritatile interzic evenimentele cu mai mult de 500 de persoane, dar permit pelerinaje cu zeci de mii de participanti, precum cel de la Sumuleu Ciuc. Edy Chereji acuza autoritațile de ”dubla masura” și este de…

