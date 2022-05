Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO Eurovision 2022: Romania s-a calificat in finala cu melodia „Llamame”, interpretata de artistul WRS. LISTA finaliștilor WRS, reprezentantul Romaniei la Eurovision 2022, s-a calificat, joi seara, in finala concursului, cu piesa „Llamame”, in urma votului publicului, acordat prin SMS si pe site-ul…

- Eurovision 2022 debuteaza astazi, 10 mai. Etapa semifinalelor este așteptata cu sufletul la gura de oameni din lumea intreaga. In ce zi in vom vedea pe scena pe reprezentantul Romaniei in competiția celebra de muzica? WRS aduce in fața tuturor cunoscuta piesa ,,Llamame”, care este deja iubita de majoritatea…

- Ucraina, cu piesa ''Stefania'' interpretata de trupa de baieti Kalush Orchestra, o combinatie de hip-hop, muzica folclorica si acorduri moderne, este marea favorita la castigarea concursului Eurovision care anul acesta se desfasoara in Italia, la Torino,

- Ucraina, cu piesa "Stefania" interpretata de trupa de baieti Kalush Orchestra, o combinatie de hip-hop, muzica folclorica si acorduri moderne, este marea favorita la castigarea concursului Eurovision care anul acesta se desfasoara in Italia, la Torino, relateaza online ziarul spaniol El Mundo.…

- Kalush Orchestra, muzicienii care vor reprezenta Ucraina la Eurovision 2022 au participat la un eveniment de promovare a piesei din competiție, in Israel, unde au transmis un mesaj de mobilizare pentru public, pentru ca „acest razboi sa nu aiba loc si in alte tari”.

- Casele de pariuri internationale au anuntat ca Ucraina este marea favorita la cistigarea editiei din acest an a concursului muzical Eurovision, care se va desfasura la Torino, informeaza marti DPA, citata de Agerpres. Casele de pariuri considera ca trupa ucraineana Kalush Orchestra, care va concura…

- Jamala, caștigatoarea concursului Eurovision din anul 2016, a transmis, de la București, un mesaj in sprijinul Ucrainei. Mesajul a fost transmis in ziua de 5 martie 2022. Jamala este ucraineanca iar dupa inceperea razboiului in Ucraina s-a refugiat in Romania, impreuna cu copiii ei. Rusia a atacat militar…

- Formația ”Kalush Orchestra” va reprezenta Ucraina la concursul Eurovision din acest an. Trupa s-a clasat pe locul doi la selecția naționala, cu piesa Stefania. Formația a fost desemnata sa mearga la Torino, dupa ce Alina Pash, ciștigatoarea etapei naționale, a anunțat ca nu vrea sa reprezinte țara vecina…