- "Politicienii trebuie sa respecte separarea puterilor in stat" Protest în Piata Victoriei. Foto: Daniela Manuta Reprezentantii Tribunalului Bucuresti cer politicienilor sa respecte separarea puterilor în stat si sustin ca deciziile se iau în baza probelor, nu pe baza de - citam…

- Secția pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii „condamna cu fermitate derapajele de limbaj in transmiterea mesajului public” in declarațiile USR-PLUS și ale unor politicieni in legatura...

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii condamna "derapajele" de limbaj din spatiul public in urma deciziei Tribunalului Bucuresti prin care a respins solicitarea DIICOT de redeschidere a anchetei impotriva fostilor sefi ai Jandarmeriei in dosarul "10 august", apreciind ca acestea…

- Președinta Tribunalului București, Laura Radu, le-a solicitat politicienilor sa respecte separarea puterilor in stat, afirmand ca hotararile judecatorești se iau in baza probelor, nu a emoțiilor și...

- Presedintele Tribunalului Bucuresti, Laura Radu, a solicitat miercuri parlamentarilor si ministrilor sa respecte separarea puterilor in stat, sustinand ca hotararile judecatoresti se iau in baza probelor si nu pe "emotii si sentimente", ca reactie la criticile aduse de mai multi oameni politici cu privire…

- ■ Gabriela Baltag, de la Consiliul Superior al Magistraturii, si sotul, tot judecator, erau internati la Institutul Matei Bals in momentul declansarii incendiului Una dintre cele mai cunoscute si vocale judecatoare din Neamt, Gabriela Baltag, in prezent membra a Consiliului Superior al Magistraturii,…

- Decizia a fost luata de Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, care a admis cererea formulata de Ministerul Justitiei. Pentru plecarea judecatorului din Constanta la minister si au exprimat votul noua membri ai Sectiei pentru judecatori, in timp ce alti doi au votat pentru…

- Procurorul Florin Deac a fost ales la 3 decembrie 2020 in functia de vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Florin Deac a primit 13 voturi ”pentru” si 5 ”impotriva”. Florin Deac s-a nascut la 23 iunie 1972. A urmat cursurile Liceului Industrial nr. 2 – profil Electrotehnica,…