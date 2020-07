Stiri pe aceeasi tema

- Aproape un sfert (23%) dintre mamele sub 18 ani din Uniunea Europeana traiesc in Romania. Țara noastra ocupa primul loc la acest capitol, in randul statelor membre. 8.621 de fete au devenit mame inainte de varsta majoratului (10-17 ani) in anul 2018, iar 725 dintre ele s-au aflat in aceasta situație…

- Aproape un sfert (23%) dintre mamele sub 18 ani din Uniunea Europeana traiesc in Romania, țara care ocupa primul loc la acest capitol, in randul statelor membre: datele Eurostat arata ca numai in 2018, 8.621 de fete au devenit mame inainte de varsta majoratului (10-17 ani), iar 725 dintre ele s-au aflat…

