Reprezentanții sălilor de fitness s-au întâlnit cu subprefectul de Timiș, ISU și DSP Sportul este sigur și trebuie sa faca parte din noua normalitate, acesta a fost mesajul transmis astazi de reprezentanții salilor de fitness la intalnirea de la prefectura. A fost subliniat trendul european de incurajare a activitații sportive ca una dintre cele mai sigure cai de creștere a imunitații și s-a discutat despre asumarea unor masuri […] Articolul Reprezentanții salilor de fitness s-au intalnit cu subprefectul de Timiș, ISU și DSP a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

