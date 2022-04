Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii de mediu din Baia Mare monitorizeaza in permanența apele raului Sasar din oraș dupa ce de miercuri apa unui canal colector din fosta zona industriala a orașului a devenit roșiatica. Fenomenul e provocat de o poluare cu minereuri neferoase, provenite de la o veche mina nefuncționala. Nu e…

- Prefectul județului, președintele CJ,conducerea Direcției Silvice Dambovița, elevii,sivicultorii și jandarmii au plantat 5.000 de puieți de gorun The post Prefectul județului, președintele CJ,conducerea Direcției Silvice Dambovița, elevii,sivicultorii și jandarmii au plantat 5.000 de puieți de gorun,…

- Vremea racoroasa de la inceput de primavara nu i-a oprit pe zeci de tineri sa imbrace manușele, sa puna mana pe harlete si sa faca fapte bune. Ei au plantat sute de puieti pe malul raului Baltata de langa localitatea Balabanesti, raionul Criuleni.

- Senatorul PNL de Maramureș, Cristian Niculescu Țagarlaș, a declarat ca a votat luni, 28 februarie, in plenul comun al celor doua camere ale Parlamentului o declarație comuna de condamnare a invaziei militare declanșata de Rusia impotriva Ucrainei. El mai afirma ca nu se pot accepta agresiuni militare…

- 12Luni, 14 februarie, in jurul orei 12.00, polițiștii din Ulmeni au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier pe D.J. 108/P. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism, avand direcția de deplasare spre Oarța de Sus, condus de catre un barbat de 31 de ani din Baița de…

- Unul dintre cei care au contribuit la dezvotarea orașului Baia Mare, precum și a județului Maramureș, mai exact a mineritului, a fost și Ioan Vijdeluc, fost primar al municipiului intre anii 1968 – 1971. De origine din Baița, Tauții Magherauș, radacinile lui provin din fostul bloc sovietic. Bunicii…

- In județul Maramureș au fost imunizate, conform datelor primite de la Direcția de Sanatate Publica, in centrele de vaccinare, in perioada 17 – 23 ianuarie a.c., 1.568 persoane. Din totalul acestora au fost imunizate cu prima doza 358 persoane, cu a doua doza 221 persoane, iar cu a treia doza 989 persoane.…

- Patru persoane, printre care si un copil in varsta de patru ani, au fost ranite intr-un accident rutier produs pe DN 1C in localitatea Lapusel, in apropiere de municipiul Baia Mare, a informat, marti, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Ionela Cozma, informeaza Agerpres. "Deplasati la fata…