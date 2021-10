Reprezentanții naționalei de fotbal Under 21 a României au provocat un scandal monstru în avion și aeroport Componenții naționalei Under 21 de fotbal a Romaniei au ieșit in evidența, dar nu prin rezultatele inregistrate, ci printr-un scandal provocat in avionul cu care au revenit in țara, din cantonamentul din Spania. Mai multi jucatori ai nationalei de fotbal i-au deranjat pe ceilalți pasageri și chiar ar fi agresat o insoțitoare de zbor, potrivit digisport.ro. Incidentul s-a petrecut pe aeroportul din Viena. Selectionerul Florin Bratu nu a fost de fata. Acesta a plecat din Spania direct in Germania pentru a urmari meciul amical al nationalei U20 cu Germania, partida pe care nationala Romaniei a pierdut-o,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi jucatori din nationala U21 a Romaniei au avut un comportament neadecvat in aeroport si in avionul care a adus lotul din cantonamentul din Spania. Potrivit DigiSport , jucatorii George Cimpanu, 21 de ani,, Stefan Baiaram, 18 ani, si Jovan Markovic, 20 de ani, toți de la CSU Craiova, au fost…

- Site-ul Digisport.ro scrie, miercuri, ca mai multi jucatori din nationala U21 a Romaniei au avut un comportament neadecvat in aeroport si in avionul care a adus lotul din cantonamentul din Spania. Potrivit sursei citate, jucatorii George Cimpanu (21 de ani), Stefan Baiaram (18 ani) si Jovan Markovic…

- Site-ul Digisport.ro scrie, miercuri, ca mai multi jucatori din nationala U21 a Romaniei au avut un comportament neadecvat in aeroport si in avionul care a adus lotul din cantonamentul din Spania. Potrivit sursei citate, jucatorii George Cimpanu (21 de ani), Stefan Baiaram (18 ani) si Jovan…

- "Tricolorii" promit schimbarea! Dupa sase infrangeri consecutive in preliminariile Campionatului Mondial din 2022, fotbalistii nationalei Moldovei sustin ca a venit timpul sa-si schimbe atitudinea in teren si sa inceapa acest lucru chiar in urmatoarea partida cu

- In prezent sunt 264 tipuri de maști neconforme, date raportate in perioada ianuarie 2020 – august 2021, potrivit unui studiu InfoCons .Din punct de vedere al țarilor care au emis alertele situația este urmatoarea: 23,86 % au fost emise de Belgia, 18,18 % au fost emise de Germania, 10,61 % au fost emise…

- Cornel Dinu (73 de ani) a fost frapat de convocarea lui Jovan Markovic (20 de ani) la echipa naționala a Romaniei. „Mister” lasa de ințeles ca in spatele deciziei selecționerului Mirel Radoi (40) ar putea exista interese ascunse. Mirel Radoi a surprins prin lotul convocat pentru meciurile echipei naționale…

- Naționala de fotbal a Romaniei debuteaza azi la JO de la Tokyo. Din lot fac parte și 2 argeșeni, iar Dica e secund! Fotbaliștii sunt primii sportivi romani care intra in concurs! Nationala va infrunta echipa Hondurasului, in Grupa B, la Kashima, de la ora locala 20:00 (14:00, in Romania). In aceeasi…

- Sportul atrage foarte multa pasiune, iar in lumea moderna cele mai multe persoane se ataseaza emotional de echipe sportive sau de sportivi de elita, devenind suporteri mai mult sau mai putini activi. In plus, a privi evenimente sportive inseamna a te implica emotional si a trai de la distanta tensiunea…