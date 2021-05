Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții mai multor instituții de cultura, aflate in administrarea autoritaților locale și județene, au semnat joi la Timișoara o declarație comuna prin care iși propun sa sprijine relansarea activitaților culturale din Timișoara, in perspectiva anului 2023. Inițiativa a avut loc in urma desfașurarii…

- Proiectul TM2023 este blocat, dar nici cu infrastructura culturala asumata in dosarul de candidatura nu stam prea bine. Lucrarile se mișca foarte incet, marea investiție MultipleXity nu are inca proiectul finalizat, iar primarul „ține pumnii”. Cinema Victoria este cea mai avansata lucrare dintre cinematografele…

- Cea de-a patra ediție a festivalului muzical Neversea, care urma sa se desfașoare in perioada 8-11 iulie, a fost reprogramat pentru o noua data, in 2021, au anunțat organizatori, miercuri, 19 mai, intr-un comunicat. Motivul: in luna iulie evenimentele culturale se pot desfașura cu un numar limitat de…

- Rata de infectare cu Covid-19 ramane constanta la Timișoara - 1,10. La nivel de județ este in ușoara creștere. Daca vineri, 1 mai, incidența va fi la Timișoara sub 1, s-ar putea ca școlile sa funcționeze in scenariul verde, cu toți elevii in banci.

- Doar șase localitați din Timiș mai au rata de infectare peste pragul de 3. La nivel de județ, incidența a ajuns miercuri, 5 mai, la 1,55, iar in Timișoara la 1,67, fiind tot in scadere. La Dumbravița, rata scade sub 1,5.

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a indemnat marti guvernul si opozitia din Georgia "sa munceasca din greu" pentru a reforma aceasta tara din Caucaz, dupa un acord menit sa puna capat celor sase luni de criza politica, informeaza AFP. Acest acord, semnat luni de partidul puterii si…

- Universitatea de Vest din Timișoara a adunat in cadrul unei conferințe deschise oamenii de cultura din Timișoara pentru a stabili agenda de evenimente pentru anul in care Timișoara este capitala europeana culturala. Universitatea propune un festival de literatura condus de Robert Șerban, inființarea…

- Presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica, a declarat ca nu este de acord cu carantinarea municipiului Timisoara si a zonei periurbane, el solicitand ”cifrele, datele si previziunile pe baza carora se incearca instituirea carantinei”. Nica a solicitat ca, in cazul in care primarul Dominic…