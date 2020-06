Stiri pe aceeasi tema

- Investitorii germani si austrieci din Romania au transmis o scrisoare deschisa catre conducerea guvernului roman, prin care solicita aplicarea mai multor masuri pentru a permite repornirea economiei. Reuniti in cadrul mai multor cluburi de afaceri regionale, acestia cer redeschiderea gradinitelor, reitereaza…

- In cadrul unei dezbateri organizate de Biroul Parlamentului European in Romania, eurodeputatii Siegfried Muresan (PPE), Carmen Avram (Alianta Progresista a Socialistilor si Democratilor) si Dacian Ciolos (Renew Europe) vor prezenta exemple concrete de masuri de sprijin in interesul cetatenilor si importanta…

- Asociatia "Forumul Judecatorilor din Romania" solicita Parlamentului, Guvernului, Ministerului Justitiei si Consiliului Superior al Magistraturii sa stabileasca reguli pentru reluarea graduala a activitatii instantelor judecatoresti, in scopul prevenirii raspandirii infectiilor respiratorii cauzate…

- Avocatul Poporului (AP) cere autoritatilor sa linisteasca populatia si sa dea asigurari ca persoanele de peste 65 de ani nu vor fi indepartate din familiile si din locuintele lor. Intervenția AP vine in contextul in care planul lui Streinu-Cercel a fost respins de ministrul Sanatații."Avocatul Poporului…

- Masuri privind protectia salariatilor si a clientilor bancari in contextul pandemiei de COVID-19 agreate de Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR) si Federatia Sindicatelor din Asigurari si Banci (FSAB), potrivit Agerpres. Conform unui comunicat transmis de cele doua organizatii, documentul…

- Candidat la Primaria Sectorului 2, Neculai Onțanu, considera ca Romania se afla intr-o perioada de criza extrema, iar acum trebuie aplicate masuri urgente de catre autoritați.”Suntem intr-o perioada de criza avansata. Ca sa nu spun extrema, pentru ca se poate și mai rau. Putem spune ca pe…

- Liderii Platformei Social Liberale solicita autoritaților sa adopte de urgența masuri de restrangere a adunarilor publice la maxim 10 persoane și de asigurare stocuri de alimente de baza pentru cetațenii vulnerabili, susține co-președinții acestei formațiuni, Ilan Laufer și Alexandru Coita intr-un…

- Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR) solicita autoritatilor ca orice masuri de sprijin vor lua fata de contribuabili pentru a reduce efectele economice negative ale pandemiei cu coronavirus sa fie aplicabile si avocatilor si tuturor profesionistilor independenti.”In contextul…