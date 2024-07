Decarbonizarea va aduce facturi la energie de trei ori mai mari, atrage atenția Federația Industriei Electrice Europene (Eurelectric). Analiza pe fiecare sector in parte arata ca vehiculele electrice au prețuri inaccesibile, autonomie limitata și perioade de incarcare prea lungi, electrificarea in industrie este falimentara, iar soluțiile energiei verzi in sectorul cladirilor sunt imposibil de aplicat. […] The post Reprezentanții industriei energiei electrice din UE dau de pamant cu decarbonizarea. Facturile se vor tripla first appeared on Ziarul National .