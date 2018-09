Stiri pe aceeasi tema

- Sefa departamentului de operatiuni al Facebook, Sheryl Sandberg, a recunoscut miercuri ca reteaua de socializare a reactionat prea lent la amestecul Rusiei in alegerile din 2016 din SUA si a promis ca grupul isi va intensifica eforturile pentru o opri orice interferenta din afara, in timp ce seful Twitter,…

- Aston Martin dezvolta și testeaza in aceasta perioada mai multe prototipuri ale viitorului model electric RapidE, programat sa apara pe piața in anul 2019. Unul dintre aceste prototipuri a fost pregatit de William Advanced Engineering, aceeași companie care va lucra și la versiunea de producție a lui…

- Grupul de Acțiune Locala “De la Sai la Calmațui” / Prelungire Apel de selecție pentru Masura M6/6B – Inființarea infrastructurii publice pentru categoriile defavorizate/minoritați in Eveniment / on 22/08/2018 at 07:26 / Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to…

- Comisia Europeana intentioneaza sa oblige companii din domeniul online precum Facebook, YouTube si Twitter sa identifice si sa elimine propaganda terorista si violenta extremista, neconformarea fiind urmata de amenzi, informeaza Financial Times, potrivit Mediafax.Comisia Europeana va abandona…

- Rod Rosenstein coordoneaza ancheta Departamentului Justitiei privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, informeaza DPA. Motiunea a fost initiata de congresmenii Mark Meadows si Jim Jordan, care il acuza pe Rosenstein de obstructionarea si intarzierea raspunsurilor la…

- Americanca Serena Williams se afla deja la al doilea episod de acest gen, in ultima luna. Din cauza faptului ca a fost supusa unor teste antidoping, fostul numar 1 mondial a protestat printr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter.

- Melania Trump a ajuns din nou in atenția internauților. De aceasta data, un videoclip in care prima doamna a SUA pare inspaimantata dupa ce da mana cu Vladimir Putin a ajuns viral. „Arata de parca l-a privit pe diavol in ochi”, au comentat unii internauți pe Twitter. Imaginile au fost surprinse in timpul…

- Starul brazilian Neymar a stabilit un record la meciul dintre Brazilia si Costa Rica, scor 2-0: golul marcat cel mai tarziu la o partida de la un turneu final al Cupei Mondiale, in a doua repriza, informeaza news.ro.Potrivit contului oficial de Twitter al FIFA pentru Cupa Mondiala, la partida…