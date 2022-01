Stiri pe aceeasi tema

- Elevi din toate colțurile țarii au protestat in fața Ministerelor Educației și Sanatații. Și-au strigat nemulțumirea fața de deciziile haotice luate de catre autoritați, cerand predictibilitate și flexibilizarea testarii.Elevii au adus palete si mingi de ping pong in semn de protest pentru modul in…

- Consiliul Național al Elevilor acuza o „totala lipsa de mobilizare din partea autoritaților” și solicita remedierea problemei astfel incat testarea elevilor sa nu fie in niciun fel periclitata. Reacția vine dupa ce Ministerul Educației a anunțat ca nu sunt suficiente teste pentru saptamana viitoare.…

- "Dupa ce cu totii am asteptat achizitionarea si distribuirea in unitatile de invatamant a celor 70 de milioane de teste non-invazive pentru depistarea COVID-19, ne lovim in continuare de impedimente si inconsecventa in masuri. Miercuri seara, a fost facuta publica o adresa trimisa de Ministerul Educatiei…

- Consiliul Național al Elevilor cere autoritaților sa ia masuri astfel incat „dupa sarbatori, sa nu ne confruntam cu un nou val pandemic imposibil de stapanit, care sa blocheze din nou sistemul educațional”. CNE susține ca nu a existat nicio reacție a autoritaților dupa ce a fost lansata petiția…

- „La acest moment, nu cunoaștem aproape nimic despre testarea din școli. Profesorii și sindicatele din invațamant protesteaza și condamna posibilitatea ca ei sa ajute la administrarea testelor, parinții e posibil sa nu iși dea acordul cu privire la testare, iar noi, elevii, ca de obicei, suntem prinși…

- Consiliul National al Elevilor solicita, intr-un comunicat de presa, "reglementarea procedurii de testare in conformitate cu situatia din teritoriu, nu dupa cum cred unii si altii ca este la scoala".Autoritatile au intarziat nepermis de mult cu achizitia si livrarea testelor non-invazive, iar la acest…

- Elevii vor susține tezele la revenirea din vacanța de doua saptamani, iar renunțarea la ele va fi luata in calcul de oficialii Ministerului Educației Naționale doar daca situația pandemica se va agrava, a spus secretarul de stat in Ministerul Educației Sorin Ion. Intrebat cum vor putea susține elevii…

- Vacanța din perioada 25 octombrie – 5 noiembrie va fi recuperata prin reducerea cu o saptamana a vacanței de iarna. Ministrul Sorin Cimpeanu a explicat ca materia din vacanța pandemica se va recupera in perioada 3-14 ianuarie 2022 doar de elevii de gimnaziu și liceu. „Este o propunere a Consiliului…