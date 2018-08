Reprezentantii Consiliului Judetean, preocupati de infiintarea de perdele forestiere

Stiri pe aceeasi tema

- Intrunit in ședința extraordinara, la convocarea prefectului Adela Muntean, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a aprobat, marți, 24 iulie, Hotararile nr. 19, 20, 21 și 22 privind pagubele produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase din 23-24 iulie 2018, in județul Sibiu. Read More...

- "In fapt, constituirea unei Comisii parlamentare de ancheta pentru verificarea posibilei implicari a Serviciului de Protectie si Paza in activitatea unor partide politice si in activitatea unor lideri ai acestor partide este neconstitutionala si nelegala prin raportare la prevederile art. 1, 64 si…

- Proiectul va fi materializat prin colaborarea DGASPC Buzau cu Fundația Principesa Margareta a Romaniei, acest serviciu de asistența devenind astfel accesibil batranilor din județul Buzau. In ceasta dupa-amiaza, consilierii județeni buzoieni, reuniți in ședința ordinara pe luna iunie, și-au dat acordul…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului va implementa la nivelul judetului Buzau, prin Consiliul Judetean Buzau si Fundatia Principesa Margareta, un proiect destinat seniorilor buzoieni. Este vorba despre o linie telefonica, Telefonul Varstnicului, ce va putea fi accesata gratuit…

- Membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Buzau sunt convocați luni, 25 iunie, in sedinta ordinara CJSU de la ora 11.30. Ordinea de zi este urmatoarea: Informare privind monitorizarea si gestionarea situatiilor de urgenta aparute pe raza judetului in semestrul I 2018. Prezinta: col. Gavaneanu…

- Austria lucreaza impreuna cu cateva state membre ale Uniunii Europene (UE) asupra infiintarii unor centre pentru primirea de migranti in afara Uniunii, "pentru a gazdui si oferi protectie, insa nu o viata mai buna", a anuntat marti seara cancelarul austriac Sebastian Kurz, informeaza miercuri AFP. Intrebat…

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici a scos din nou la concurs postul de director general la Directia de Protectie a Copilului Gorj. Laurentiu Diaconescu, directorul general interimar, inca nu s-a hotarat daca se va prezenta la acea...

- Consiliul Județean Buzau anunța ca fondurile alocate in acest an pentru asfaltarea drumurilor județene vor ajunge pentru aproximativ 60 de kilometri de drum din mai multe zone județului. Unul dintre obiectivele importante il constituie refacerea completa a unui tronson de 10 kilometri ce duce spre Vulcanii…