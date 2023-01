Stiri pe aceeasi tema

- La cariera miniera Jilț Sud a avut un accident foarte grav! S-a rasturnat un vehicul care transporta muncitori. In accident au fost implicate 25 de persoane. Se pare ca minierii tocmai ieșeau din schimbul de tura și erau transportați cu o mașina foarte veche. In zona au ajuns opt ambulanțe, trei echipaje…

- (UPDATE) Doua dintre persoanele ranite in accidentul de astazi de la cariera miniera Jilt Sud, judetul Gorj, si transportate la Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu, au ramas internate in sectia chirurgie, alte doua au fost trimise acasa, iar una se afla inca in investigatii la unitatea de primiri…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Gorj a anunțat ca a demarat o ancheta in urma accidentului de la Cariera Jilț Sud din cadrul Complexului Energetic Oltenia.La locul accidentului s-au deplasat doi inspectori de munca din cadrul Serviciului Control Securitate si Sanatate in Munca.„Ca urmare a ultimului…

- Trei persoane au murit și zece au fost ranite dupa ce un vehicul care transporta muncitori s-a rasturnat in cariera Jilț Sud a Complexului Energetic Oltenia, in localitatea Matasari din Gorj. A fost activat Planul Rosu de interventie.

- Trei persoane au murit și opt au fost grav ranite dupa ce un vehicul care transporta muncitori s-a rasturnat in cariera Jilț Sud a Complexului Energetic Oltenia, in localitatea Matasari din Gorj. A fost activat planul rosu de interventie. Purtatorul de cuvant al ISU Gorj, Florin Chisim, a declarat in…

- Trei muncitori au murit și alți șapte au fost raniți, in urma unui accident teribil care s-a petrecut in județul Gorj. Mașina in care se aflau s-a rasturnat in cariera Jilt Sud. In mașina se aflau 25 de muncitori, la momentul accidentului Jilt Sud. ISU Gorj spune ca autovehiculul a ramas fara frane.…

- O tancheta care transporta muncitori s-a rasturnat, marți, in cariera de carbune a Complexului Energetic Oltenia. In accident au fost implicate 25 de persoane, dintre care 7 ranite și 3 decedate. Zona fiind neaccesibila cu autospecialele de intervenție, victimele vor fi transportate cu mijloace din…

- O mașina care transporta muncitori s-a rasturnat, marți, in cariera de carbune Jilț Sud a Complexului Energetic Oltenia. Planul roșu a fost activat. Mai multe persoane se afla in stare grava. Planul roșu de intervenție a fost activat, iar la fața locului se deplaseaza mai multe echipe aparținand ISU…