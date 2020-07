Mergeți și donați sange! Cei de la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Timișoara au nevoie urgent de donatori, din toate grupele de sange. Puteți dona venind la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina, de langa Spitalul Județean Timișoara, de pe strada Martir Marius Ciopec nr. 1, de luni pana vineri, intre orele 8-13. „Avem nevoie urgent ... The post Reprezentanții Centrului de Transfuzie Timișoara: „Avem nevoie urgent de donatori” appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .