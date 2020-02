Cei doi muncitori din Sri Lanka vor ramane sa lucreze la brutaria din Ditrau, pe aceleasi posturi pe care au fost angajati. Anuntul a fost facut duminica de reprezentantii firmei angajatoare. ''Am reanalizat decizia noastra si am ajuns la concluzia ca ramanem si in continuare alaturi de muncitorii nostri din Sri Lanka. Ei vor lucra si in continuare la noi pe aceleasi posturi pe care au fost angajati si in niciun caz nu suntem dispusi sa renuntam la ei. Nu ne lasam influentati de ura. Mentionam faptul ca in resedinta actuala cei doi muncitori se simt bine, sunt satisfacuti de conditiile…