- Alerta maxima miercuri in depoul de tramvaie de bulevardul Dambovita. Un incendiu a cuprins unul din noile tramvaie turcesti Bozankaya, cumparata de Primaria Timisoara cu doua milioane de euro.

- Patru piețe și 12 strazi din Traian vor intra in reabilitare. Primaria Timișoara a gasit proiectant pentru regenerarea urbana a zonei, iar contractul a fost semnat. De ani buni se promite reabilitarea acestei zone. Pe unele strazi va fi restricționata sau interzisa circulația.

- Centrul de Proiecte Timișoara a lansat vineri apelul „Impuls in comunitate”, o noua oportunitate de finanțare nerambursabila din bugetul local al Timișoarei pentru acțiuni, proiecte sau programe de educație, tineret, mediu, spațiu urban și smart city. Aplicațiile se depun pe site-ul Centrului de Proiecte,…

- Departamentul de Protecția Mediului din cadrul Poliției Locale a descoperit la marginea Timișoarei un teren privat unde o firma depunea tot felul de deșeuri in cadrul unei gropi de gunoi ilegale. O firma de construcții care cara acolo deșeuri a fost deja amendata cu 40.000 de lei, urmeaza sa fie sancționata…

- Licitația pentru achiziționarea celor 500 de coșuri de gunoi stradal din oțel a fost caștigata de firma Urbio Palagio SRL din Sibiu. Oferta sibienilor a fost mai buna decat cea depusa de cealalta firma participanta la licitație, Urban Market din București. Odata cu semnarea contractului, luna viitoare,…

- Elaborarea unui ghid ce va crea condiții obligatorii pentru toate viitoarele amenajari care afecteaza domeniul public ”pentru a reduce din sincopele de design și echipare stradala” e anunțata de municipalitatea Timișoarei.

- Fostul președinte USR, Dan Barna, ii numește „neofasciști” pe membrii AUR care au patruns vineri in Primaria Timișoara. „Totul are o limita! Simion și gașca lui din AUR, acești neofasciști ai Romaniei, nu trebuie lasați sa continue sa intimideze autoritațile și cetațenii in timp ce forțele…

