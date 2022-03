Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a avut loc miercuri, 30 martie, in jurul orei 16:30, la depoul Societații de Transport Public Timișoara din zona Dambovița. Un tramvai Bozankaya, nou-nouț, a fost cuprins de flacari. Producatorul aduce clarificari.

- Producatorul turc Bozankaya vine cu o serie de clarificari dupa ce unul dintre nioile tramvaie livrate Timișoarei a luat foc miercuri dupa-amiaza in incinta depoului din zona Dambovița al STPT. Reprezentanții Bozankaya au transmis, joi, ca vehiculul se afla inca in testele de rigoare inaintea predarii…

- Alerta maxima miercuri in depoul de tramvaie de bulevardul Dambovita. Un incendiu a cuprins unul din noile tramvaie turcesti Bozankaya, cumparata de Primaria Timisoara cu doua milioane de euro.

- Intrebat daca a gresit Germania ca a devenit dependenta de gazul rusesc, Dominic Fritz a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, la Primaria Timisoara, ca erau semne clare ca relatia cu Rusia nu va functiona, inca din 2014. ”Cred ca pozitia Germaniei a fost una de mare naivitate multi ani de zile,…

- Cei sapte curatori desemnati de Primaria Timisoara sa gestioneze din partea municipalitatii programul cultural pentru anul 2023, cand Timisoara va fi Capitala Europeana a Culturii, au modificat intreg programul din dosarul de candidatura al Timisoarei pentru acest titlu. "Peste 70% din programul…

- Primaria Timișoara a fost nevoita sa intarzie aproape un an de zile demararea construcției noului pod din zona ISHO din cauza (i)logicii autorizarilor de tot felul, spune viceprimarul Ruben Lațcau. Un alt pod aflat in proiect e… in proiectare și aceasta parte va fi finalizata in aproximativ doua luni.…

- George Simion a declarat ca scandalul din Primaria Tiimșoara nu a fost provocat de el.„Erau timișoreni care au intrat in primarie. Și nu am folosit deloc violența, ca nu era nimeni. Am fost pana la etaj și nu ne-a intrebat nimeni nimic. Pana am dat de un consilier, am spus ca suntem cu un urmaș al revolutiei…

- Primarul Timisoarei Dominic Fritz a anuntat lansarea primului program de bugetare participativa din istoria orasului, un instrument modern de delegare a puterii de decizie catre cetateni, de transparenta si de implicare a comunitatii in buna administrare. Consiliul Local Timisoara a alocat 3 milioane…