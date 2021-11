„Aceasta decizie reprezinta un progres notabil in procesul de debirocratizare la nivel national, atat in zona publica, cat si privata, clientii bancilor fiind beneficiarii directi ai acestor modificari. O astfel de norma era necesara si asteptata de catre actorii din piata de mult timp, iar in numele membrilor nostri, membri ai Asociatiei Romane a Bancilor si ai Consiliului Patronatelor Bancare din Romania deopotriva, salutam deschiderea de care au dat dovada reprezentantii Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei si dialogul consistent care a dus la elaborarea acestui act normativ”, au transmis…