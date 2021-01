Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanti ai Aliantei pentru Unirea Romanilor vor avea, miercuri, o intrevedere cu ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, pe tema redeschiderii scolilor. "Cerem deschiderea tuturor institutiilor de invatamant, fara deosebire intre cele de stat si cele private, incepand cu 11 ianuarie. Asa-zisa…

- Reprezentanti ai Aliantei pentru Unirea Românilor vor avea, miercuri, o întrevedere cu ministrul Educatiei, Sorin Cîmpeanu, pe tema redeschiderii scolilor. Anunțul a fost facut de deputatul George Simion, copresedinte AUR, într-un comunicat de presa."Cerem deschiderea…

- Reprezentanții AUR vor avea, miercuri, o intrevedere cu ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, pe tema redeschiderii școlilor. Intalnirea este programata la ora 11, la Ministerul Educației. Copreședintele...

- Ministrul educației, Sorin Cimpeanu, a vorbit la Digi24 despre scenariile redeschiderii unitaților de invațamant. Cimpeanu spune ca o decizie in ceea ce privește modul in care elevii vor continua anul școlar sta in mainile „celor care au competența pe acest subiect”. Citește gratuit ediția de ianuarie…

- Ministrul educației a avut luni discuții cu mai mulți reprezentanți din domeniu și au fost stabilite mai multe criterii pentru luarea unei decizii referitoare la școli: evoluția situației epidemiologice dupa vacanța de iarna, modul in care se desfașoara campania de vaccinare, situația cu elevii care…

- Klaus Iohannis va discuta luni, la Palatul Cotroceni, cu reprezentantii partidelor si formatiunilor politice reprezentate in viitorul Parlament, in vederea desemnarii candidatului pentru functia de prim-ministru, transmite Agerpres. Seful statului i-a invitat la consultari pe reprezentantii PSD, PNL,…

- Lista de candidati pentru Senat a Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), care era deschisa la Prahova de artistul Nicolae Voiculet, a fost respinsa definitiv de Curtea de Apel Ploiesti, lista nefiind admisa de Biroul Electoral Judetean (BEJ) Prahova din cauza faptului ca pe ea nu se regasesc reprezentanti…