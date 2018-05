Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sanatații, Sorina Pintea, a declarat, in emisiunea Imperativ, de la Radio Iași, ca in vederea rezolvarii problemelor legate de diminuarea veniturilor pentru anumite categorii salariale, prin limitarea sporurilor, vor fi analizate, la intalnirea de pe doua mai, toate propunerile. Daca va fi…

- Asigurari din partea autoritatilor Reprezentantii sindicatului SANITAS au primit asigurari din partea autoritatilor ca pâna saptamâna viitoare va fi gasita o solutie pentru ca personalul din sanatate sa nu mai piarda la salariu. Sindicalistii considera, însa, ca problema…

- Ministrul Sanatatii Sorina Pintea si ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu discuta vineri dimineata cu reprezentanti ai sindicalistilor din domeniul sanitar nemultumiti de scaderea sporurilor, transmite News.ro . Discutiile au loc dupa ce timp de mai multe zile, inclusiv vineri, angajatii din domeniul…

- Primele doze de imunoglobulina, 1.000, au ajuns miercuri in Romania, de la Crucea Rosie din Austria, fiind livrate catre SC Unifarm, iar alte 3.850 de doze vor ajunge vineri, a fost facut de ministrul Sanatații, Sorina Pintea. In cursul lunii aprilie vor mai ajunge in țara mai multe tranșe de 600, 800…

- Sindicalistii din domeniul sanitar si ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, nu au ajuns la un acord in urma negocierilor purtate marti la minister. La finalul acestora, ministrul Sanatatii a spus ca discutiile cu membrii sindicatelor vor continua si ca se incearca gasirea unor solutii, dar respectand…

- Creșterile salariale vor ajunge la medici, dar nu și la chimiști, biologi, fizicieni, sau tehnicieni de radiologie și alte categorii de personal, oameni care lucreaza impreuna cu doctorii intr-un spital. Conform ministrului Sanatații, Sorina Pintea, incepand cu 1 martie, salariile de baza…

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi o intalnire de lucru cu reprezentantii asociatiilor de suport pentru copiii cu sindrom Down si pacientilor cu boli rare, ca un prim pas in vederea identificarii solutiilor la problemele cu care se confrunta.La intalnirea de la Palatul Victoria au mai participat…

- Conform reprezentantilor unitatii medicale, barbatul este in stare buna, dar ramane in continuare in spital pentru monitorizare. Ministerul Sanatatii a anuntat ca in timpul intalnirii informale de luni dintre ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, si reprezentantii sindicatelor din domeniu unui reprezentant…