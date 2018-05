Stiri pe aceeasi tema

- In Anul Centenarului, Reprezentanța Comisiei Europene in Romania a organizat joi, 10 mai incepand cu ora 14:00, o recepție dedicata Zilei Europei, in gradina de vara a Hotelului Medieval. Reprezentanții adminstrației locale și județene, Primarul Mircea Hava și Președintele Consiliului Județean, Ion…

- Ambasadori, sefi ai institutelor culturale, diplomati, reprezentanti ai Primariei Lisabona, jurnalisti si numerosi membri ai comunitatii romanesti din Portugalia au participat la petrecerea organizata sambata de Ambasada Romaniei in Portugalia si Televiziunea Romana, cu sprijinul Institutului Cultural…

- Reprezentantii organizatiilor de tineret Constanta au fost invitati ieri, de Consiliul Judetean Constanta, la o masa rotunda organizata la Centrul Multifunctional Educativ pentru Tineret "Jean Constantinldquo;. Intalnirea a avut ca scop stabilirea activitatilor pe care organizatiile de tineret din Constanta…

- In editia de astazi a emisiunii "Cu ochii pe tine" sunt invitati doi reprezentanti ai Partidei Romilor, filiala judeteana Prahova. Acestia sunt presedintele Ionel Marghiolescu si vicepresedintele Ion Micuta. Impreuna cu moderatorul Cristi Mateescu, cei doi lideri ai Partidei Romilor Pro-Europa,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat miercuri, la o intalnire cu reprezentantii asociatiilor de sprijin pentru persoanele cu dizabilitati, tulburari din spectrul autismului, sindromul Down si pacienti cu boli rare, ca Guvernul a gasit rezolvare pentru o parte din dificultatile semnalate. Potrivit…

- Incepand cu data de vineri, 9 martie 2018, pana luni, 12 martie 2018, reprezentantii asociatiilor de locatari proprietari pot ridica de la punctele termice de unde primesc factura fiscala lunara, procesele verbale de stabilire a consumurilor de energie termica aferente lunii februarie 2018, dupa urmatorul…

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi o intalnire de lucru cu reprezentantii asociatiilor de suport pentru copiii cu sindrom Down si pacientilor cu boli rare, ca un prim pas in vederea identificarii solutiilor la problemele cu care se confrunta.La intalnirea de la Palatul Victoria au mai participat…

- "Am inceput aceste consultari pentru ca vreau sa cunoastem in profunzime adevaratele probleme pe care le intampinati, de la diagnosticare, pana la asigurarea tratamentului necesar, integrare in scoala si in societate. Vreau sa ne consultam si asupra solutiilor pe care le vom propune, pentru ca ele…