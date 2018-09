Reprezentanţi prahoveni, în Turul României la ciclism Petre Apostol Dupa o pauza de cinci ani, Turul Romaniei la ciclism este organizat, din nou, de catre Federatia Romana de Ciclism. Competitia legendara a Romaniei este trecuta la categoria 2.2 in calendarul Uniunii Cicliste Internationale, urmand sa se desfasoare in perioada 19-23 septembrie, programand cinci etape. Editia din acest an este cea de-a 51-a a celei mai renumite competitii cicliste din tara, iar la startul intrecerii se regasesc si reprezentanti prahoveni. Astfel, in cadrul echipei nationale a Romaniei a fost cooptat si tanarul ciclist ploiestean Gerhard Dumitrescu, care este legitimat… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipajele feminine ale Romaniei la patru rame si dublu vasle vor evolua in recalificari la Campionatele Mondiale de canotaj de la Plovdiv (Bulgaria), dupa ce au ocupat ultimele locuri, luni, in seriile lor. La patru rame feminin, Madalina Heghes, Iuliana Buhus, Madalina Casu si Roxana Parascanu au…

- Petre Apostol Sambata, la Pucioasa, in județul Dambovița, au avut loc Campionatele Naționale de Ciclism XCM, mountain bike maraton. La categoria Elite au fost prezenți doi tineri cicliști ploieșteni remarcați și in ciclismul pe șosea: Gerhard Dumitrescu (CS Petrolul Ploiești) și Andrei Cojanu (MsTina…

- Petre Apostol La finalul saptamanii trecute, la Kavardați, in Macedonia, au avut loc Campionatele Balcanice de Ciclism pe Șosea pentru juniori și cadeți. Printre sportivii din lotul național al Romaniei prezent la competiția balcanica s-a regasit și un reprezentant de la Clubul Sportiv Petrolul Ploiești…

- Petre Apostol La finalul saptamanii, sambata si duminica, sunt programate probele Campionatelor Nationale de Ciclism pe Sosea pentru copii (5-14 ani). Printre cluburile sportive care vor fi prezente se regaseste si CS Conpet Ploiesti, antrenorul Cornel Popa urmand sa aiba in concurs patru sportivi.…

- Andrei Cojanu, al doilea in clasamentul cataratorilor Petre Apostol In perioada 7 – 11 august, a avut loc Turul Ciclist al Ținutului Secuiesc, competiție de categorie 2.2 din calendarul Uniunii Cicliste Internaționale, fiind a doua ca valoare dintre cele care se desfașoara in Romania, dupa Turul Sibiului…

- Au rupt podiumul BRAVO VASLUI!… Cinci vasluience din lotul Romaniei de canotaj seniori au contribuit decisiv la o performanta istorica pentru Romania la Campionatul European de canotaj de la Glasgow. Tricolorii au cistigat trei medalii de aur, una de argint si una de bronz, calificand Romania pe primul…

- Romania a cucerit trei noi medalii, una de aur, una de argint si una de bronz, duminica, la Campionatele Mondiale de canotaj pentru tineret Under-23 de la Poznan (Polonia). La patru rame masculin, Mihai-Vasile Tiganescu, Cosmin Pascari, Stefan-Constantin Berariu si Ciprian Huc au obtinut aurul, dupa…

- Petre Apostol Trei cicliști prahoveni au fost prezenți cu echipa naționala a Romaniei de seniori intr-o cursa internaționala, desfașurata in Grecia, la finalul saptamanii trecute. Din echipa coordonata de antrenorul Georgios Georgiadis (CSA Steaua București) au facut parte ploieștenii Valentin Pleșea…