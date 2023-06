Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 50 de lideri europeni se reunesc joi, 1 iunie, in Republica Moldova, o tara mica care urmareste de cel mai aproape invazia Ucrainei vecine de catre armata rusa si care traieste cu frica unor manevre destabilizatoare ale Moscovei, relateaza AFP.

- Rusia anunta luni ca a interceptat o racheta cu raza lunga de actiune de tip Storm Shadow in Razboiul rus din Ucraina, la doar cateva zile dupa ce Londra a anuntat livrarea acestor arme fortelor Kievului, relateaza AFP. "Sisteme de aparare antiaeriana au interceptat", in ultimele 24 de ore, "sapte rachete…

- Președintele All England Lawn Tennis Club (AELTC), Ian Hewitt, a anunțat miercuri ca Wimbledon va face o donație din vanzarea de bilete catre fondul de ajutorare a Ucrainei și a invitat din nou ucrainenii stabiliți in cartierele locale din Londra sa petreaca o zi la turneu.Hewitt a confirmat ca Wimbledon…

- Echipa UrbanizeHub are placerea de a va invita in data de 27 aprilie la conferința UrbanTalks Timișoara. Evenimentul va avea loc in sala Consiliul Județean Timiș, in intervalul orar 09.00-17.00 și va fi organizat sub forma de paneluri și o masa rotunda. UrbanTalks este…

- Ministrul de externe, Bogdan Aurescu, si omologul sau moldovean, Nicu Popescu, au discutat miercuri, la Bucuresti, despre stadiul eforturilor de integrare europeana a tarii vecine, precum si despre consecintele razboiului de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei si provocarile de securitate cu care…

- Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a declarat vineri ca decizia organizatorilor turneului de Mare Slem de la Wimbledon, de a permite prezenta jucatorilor rusi si belarusi este „imorala” si a solicitat autoritatilor de la Londra sa nu acorde vize acestor sportivi, scrie Reuters.

- Incepand cu data de 25 martie, botoșanenii au ieșit in strada pentru a participa la Marșul pentru Viața, fie in municipiul Botoșani, fie in Dorohoi, Ștefanești sau alte localitați din județ.

- Reconstruirea economiei Ucrainei, dupa invazia declansata de Rusia in urma cu un an, este estimata in prezent sa coste 411 miliarde de euro, de 2,6 ori mai mult decat Produsul Intern Brut al Ucrainei in anul 2022, arata un nou studiu realizat de Banca Mondiala, Natiunile Unite, Comisia Europeana si…