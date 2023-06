Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden i-a solicitat secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, sa ramana in aceasta functie pentru inca un an, au relatat vineri, 16 iunie, media norvegiene, potrivit Agerpres . Numit la 1 octombrie 2014 pentru un mandat de patru ani, norvegianul Stoltenberg (64 de ani) a…

- Europol, agentia de politie a Uniunii Europene, a aratat in raportul anual prezentat miercuri la Haga ca pericolul de atacuri teroriste in Europa si campaniile de dezinformare sunt in continuare la nivel ridicat, transmite dpa. Cea mai mare amenintare vine din partea gupurilor teroriste jihadiste, arata…

- Crizele genereaza primejdii, dar nasc si oportunitati, caci niciodata o realitate nu are o singura fateta. Razboiul de la granitele noastre ne-a adus greutati si ne-a facut sa realizam cat de fragila poate fi pacea intr-o lume pe care o credeam, cel putin pe continentul european, asezata pe un drum…

- Majoritatea moldovenilor, adica 52% din participanții la sondaj considera ca razboiul trebuie stopat cat mai rapid, chiar daca acest lucru ar insemna ca Ucraina sa cedeze teritorii Rusiei. Aproape in jumatate cred ca Ucraina trebuie sa-și recupereze toate teritoriile, chiar daca razboiul va fi mai lung…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, sugereaza ca oprirea sprijinului financiar din partea SUA și a Uniunii Europene catre Ucraina ar putea duce la sfarșitul conflictului militar din regiune. Intr-un interviu acordat postului de radio Kossuth, Orban a declarat ca Ucraina este insolvabila din punct de vedere…

- Companiile din Romania considera ca masurile de plafonare a pretului la energie nu si-au atins scopul pentru consumatori, arata un studiu realizat de compania EY, peste 75% dintre respondenti declarand ca au avut probleme in recuperarea sumelor compensatorii de la buget, respectiv intr-un interval de…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a avut o intrevedere cu secretarul american al apararii, Lloyd J. Austin, joi, context in care a vorbit de nevoia unei strategii pentru securitatea la Marea Neagra care sa fie coordonata de Statele Unite ale Americii, transmite MApN. Tilvar este in vizita…