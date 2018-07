Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump face presiuni pentru o "schimbare de regim" la Berlin, a declarat fostul ministru german de externe Sigmar Gabriel, in raspuns la recentele critici dure adresate Germaniei de liderul de la Casa Alba in legatura cu cheltuielile militare si imigratia. "Nu se…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, se va intalni cu președintele american Donald Trump pe 25 iulie, la Washington, pentru a discuta despre comerț, au informat mai multe surse citate de site-ul Politico.eu.Citește și: Operațiunea care a produs CUTREMUR in PSD: scandalul offshore…

- InnoEnergy, cel mai mare generator de inovație din Europa privind energia durabila, va gazdui cea de-a șasea ediție a "Business Booster" (TBB), catalizatorul Europei pentru inovațiile din domeniul energiei curate. Evenimentul din acest an, care are loc la Copenhaga, Danemarca, pe 17-18 octombrie, se…

- Spania - Portugalia 3-3! Ronaldo show! Messi rateaza penalty! Germania pierde, Mexicul sarbatoreste de doua zile, Brazilia tinuta in sah de Elvetia. Mondialul e atractiv macar din perspectiva echilibrului care exista la aceasta editie. TVR a facut 2 milioane audienta la duelul dintre Neymar si Lichtsteiner,…

- "Tricolorii" au pierdut in tur cu 32-24 (15-10), iar miercuri, in Sala Sporturilor "Horia Demian", nu au reusit sa remonteze diferenta, chiar daca au castigat cu 26-25 (12-11). Nationala de handbal masculin a Romaniei s-a calificat in play-off dupa ce a castigat turneul de la Bolzano, in luna…

- Sâmbata, Donald Trump si-a retras brusc sprijinul în comunicatul final al summitului G7, desfasurat în ultimele zile la Malbaie (Québec, în estul Canadei), anulând fragilul compromise în privinta comertului. Desi presedintele american si delegatia sa au…

- Comisia Europeana a decis joi sa trimita Romania alaturi de alte cinci tari la Curtea Europeana de Justitie pentru nerespectarea standardelor UE privind calitatea aerului. Romania, Ungaria si Italia au fost trimise in fata Curtii din cauza nivelurilor ridicate de particule in suspensie in timp ce Germania,…

- Ministrii de externe din G7 (grupul celor sapte tari puternic industrializate), reuniti la Toronto, au condamnat luni Rusia pentru comportamentul contrar legislatiei internationale si au cerut Moscovei sa contribuie la solutionarea conflictului din Siria, transmite Reuters. Sefii diplomatiilor…