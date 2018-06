Stiri pe aceeasi tema

- “USR cere ferm si explicit demisia doamnei Carmen Dan, ministrul de Interne, si a sefului Jandarmeriei Romane, domnul Sebastian Cucos, pentru ca cei doi au transformat de ieri Jandarmeria Romana in bratul armat al lui Liviu Dragnea. Este inadmisibil pentru un stat european ca Jandarmeria sa se comporte…

- IRIDEX participa anul acesta la cea de-a treia ediție a conferinței internaționale Trenchless Romania, una dintre cele mai importante reuniuni regionale dedicate tehnologiilor fara sapaturi, tehnici revoluționare in domeniul construcțiilor urbane, care combina eficiența economica cu principii de protecție…

- Olivera Lakic, o jurnalista de investigatii care scrie despre infractiunile si coruptia din Muntenegru, a fost impuscata si ranita in dreptul locuintei ei, acesta fiind cel de-al doilea atac din ultima luna care a avut ca tinta un reporter pe teritoriul acestei tari, scrie The Guardian, citat de…

- Compania americana de logistica UPS il numeste pe Lou Rivieccio la conducerea operatiunilor din Europa, pozitie din care va gestiona businessul UPS in 56 de tari si teritorii si va avea in subordine peste 49.000 de angajati. „Venirea lui Lou Rivieccio la conducerea operatiunilor din Europa…

- La prima vedere, vestea ca firma de consultanta Cambridge Analytica se inchide pare a fi interesanta, dar nu suficienta si mai ales nu exclude o raspundere penala a celor implicati in cea mai influenta masinarie de PSYOPS/operatiuni psihologice din lume. Cambridge Analytica continua sa surprinda si…

- Politistul s-a urcat pe mese intr-un club din Tudor Vladimirescu si i-a amenintat pe agentii de paza • I-a injurat chiar si pe colegii lui din Politie, fiind calmat doar dupa ce s-a trezit cu catusele pe maini • Saptamana trecuta, judecatorii au intervenit decisiv si au considerat ca Alexandru Lazar…

- Autor: Stelian ȚURLEA Poeta, prozatoare, jurnalista, autoare de piese de teatru si scenarii de film, profesoara de matematica in tinerețe, apoi redactor de editura, Carmen Firan a avut o adevarata ”viața de roman”, cum se spune. In 1997 a ajuns Director de programe la Centrul Cultural Roman din New…

- Dupa o serie de teste, inclusiv unele surprinse de fotografii Automedia pentru AutoBlog.MD inca in vara anului trecut, iata ca Chevrolet a prezentat modelul actualizat Camaro. O dilema ramane de nu a facut-o in cadrul unui salon auto atat de important cum a fost cel de la New York?!