- Reguli noi la inmormantarile COVID. Acestea ar urma sa intre in vigoare cel tarziu de saptamana viitoare, conform anunțului facut de catre ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Reprezentanți ai Ministerului Sanatații și cei ai cultelor din Romania au avuit discuții ieri, 8 aprilie, cu privire la accesul…

- NATO a avut un rol important și in privința gestionarii pandemiei de COVID-19, prevenind transformarea crizei sanitare intr-o criza de securitate, arata președintele Klaus Iohannis intr-un mesaj transmis de Ziua NATO. Romania a beneficiat de pe urma calitații de membru NATO, fiind primul stat aliat…

- Premierul Florin Citu afirma ca, in cursul zilei de joi, a discutat in detaliu cu vicepresedintele Comisiei Europene, Vera Jourova, despre Mecanismul privind Statul de Drept si Raportul pentru Romania, iar CE sustine eliminarea MCV la finalul acestui an. "Vesti bune pentru Romania! Comisia…

- Complexul Energetic Oltenia(CEO) și statul roman s-au facut de ras cand au trimis la Comisia Europeana(CE) Planul de restructurare al CEO 2021 – 2025. Documentul a fost desființat la majoritatea capitolelor de catre specialiștii Comisiei Europene. Planul de restructurare este o obligație a statului…

- ”Guvernul Romaniei discuta cu reprezentantii Comisiei Europene modul in care propunerile incluse in Planul de Restructurare si Decarbonare (PRD-CEO) al CE Oltenia pot fi adaptate pentru a raspunde recomandarilor facute de Comisie la inceputul lunii februarie, luand in considerare contextul energetic…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat la Zalau ca 8 martie este termenul limita pana la care trebuie numiti cei 127 de prefecti si subprefecti negociati in cadrul coalitiei de guvernare. „Va spun foarte clar. Termenul pana la care toti prefectii si subprefectii, mai exact 127 la numar,…

- O treime din unitatile HoReCa vor intra in faliment, daca nu se acorda imediat ajutoarele de stat promise, in conditiile in care un sfert dintre acestea sunt deja in faliment, a declarat presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor (HORA), Daniel Mischie. "Ne-am uitat,…

- Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din Romania semnaleaza derapajul legislativ al Guvernului Romaniei referitor la prijinul financiar din fonduri externe nerambursabile, in contextul crizei provocate de...