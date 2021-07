Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: Maria Holbura, reprezentanta Romaniei la individual compus in concursul feminin de gimnastica artistica din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, s-a aratat multumita de evolutia sa, desi a a ocupat locul 65, departe de calificarea in finala…

- Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite - Romanca Larisa Iordache, calificata cu a patra nota in finala probei de barna (14,133) din cadrul concursului de gimnastica artistica al Jocurilor Olimpice de la Tokyo, a concurat cu durerile obisnuite de glezna, care insa s-au agravat dupa…

- Superstarul american al gimnasticii Simone Biles, cvintupla medaliata la Rio in 2016, s-a calificat duminica in toate cele sase sase finale din programul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, terminand pe primul loc in concursul feminin de calificare, informeaza AFP Biles, care are cinci medalii…

- Gimnasta Larisa Iordache a anunțat miercuri ca va concura doar in proba de barna de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, intrucat o accidentare la glezna nu ii va permite sa ia startul in calificarile de la individual compus, relateaza GSP . „Ma doare foarte rau glezna. Durerile sunt foarte greu de suportat.…

- ​Sportiva româna Andreea Cristina Verdes s-a calificat, vineri, în finala de la individual compus, la Campionatele Europene de gimnastica ritmica de la Varna (Bulgaria) si ramâne în cursa pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, informeaza Agerpres.Verdes a totalizat…

- Pentru a șaptea oara campioana a Statelor Unite la individual compus, Simone Biles va reprezenta SUA la JO de la Tokyo, informeaza Reuters. Realizarea este cu atat mai spectaculoasa cu cat este a...