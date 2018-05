Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada SUA a transmis, joi, dupa decizia Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) referitoare la revocarea Laurei Codruta Kovesi, ca urmareste indeaproape evenimentele, precizand ca este vorba de o problema interna a Romaniei. “Urmarim indeaproape evenimentele. Aceasta este o problema interna a Romaniei”,…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, la Consiliul Superior al Magistraturii, ca nu exista decizie a Curții Constituționale a Romaniei (CCR) care sa nu produca efecte si sa nu fie respectata. Tudorel Toader a precizat ca se asteapta considerentele care au stat la baza hotararii CCR privind…

- Curtea Constituționala a publicat, miercuri, decizia prin care a constatat existența conflictului de natura constituționala intre Președinție și Guvern, obligandu-l pe Klaus Iohannis sa emita decretul de revocare a Laurei Codruța Kovesi. Potrivit deciziei publicate, miercuri, Curtea Constituționala…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, ca luni ii va prezenta premierului Viorica Dancila sesizarea catre Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) privind refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. Tot luni, sesizarea…

- O decizie a Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala – ar putea insemna sfarșitul pentru “fabricii de turnatori” pe care procurorii Laurei Codruța Kovesi iși bazau in proporție covarșitoare dosarele in care arestau pe banda rulanta.…

- Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) a anuntat, miercuri, ca sustine demersul Sectiei pentru judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de a transmite Comisiei Europene o scrisoare prin care sa ceara clarificari referitoare la solicitarile de informatii privind anumite dosare…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, vineri, ca a transmis la Cotroceni avizul negativ dat in cazul cererii de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la șefia DNA. Klaus Iohannis urmeaza sa ia o decizie. “In urma avizului nefavorabil privind propunerea ministrului…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, le-a transmis luni un mesaj dur membrilor Secției pentru procurori a Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care au dat aviz negativ solicitarii de revocare a Laurei Codruța Kovesi. Toader așteapta motivarea acestora pentru a trimite mai departe cererea de revocare…