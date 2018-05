Reprezentanta Comisiei Europene in Romania: Falia din societatea romaneasca se adanceste tot mai mult

Stiri pe aceeasi tema

- Sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Angela Cristea, a spus marti ca este ingrijorata de faptul ca "falia din societatea romaneasca" se adanceste. "Nu traim vremurile cele mai simple, cele mai usoare si ceea ce ma ingrijoreaza pe mine este ca pare ca aceasta falie din societatea romaneasca…

- "Noi am hotarat ca trebuie sa investim in bunastare si se poate gasi modelul prin care sa se dezvolte si mediul de afaceri, cu masuri de relaxare fiscala care genereaza venituri in plus, si in acelasi timp sa marim si pensiile, si salariile. Marirea pensiilor nu este, asa cum se poate crede, o masura…

- Societatea FORSEV S.A., producator de piese metalice din Drobeta Turnu-Severin și un reper al industriei grele din Europa de Est, a intrat in reorganizare judiciara pentru o perioada de trei ani, in baza unui plan propus de managementul companiei, impreuna cu administratorul judiciar CITR, și confirmat…

- Senatul a adoptat, in sedinta de luni, modificarea legii leasingului, potrivit caruia contractele de leasing nu mai reprezinta titluri executorii, iar utilizatorul isi va putea plati datoria din valorificarea bunului. "La leasing lucrurile sunt foarte clare. Am stabilit ca procedura prin care…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, la Satu Mare, ca anul 2018 ar trebui sa fie anul in care societatea romaneasca, inclusiv societatea maghiara din Transilvania, sa aiba un dialog in privinta viitorului, aratand totodata ca "adevaratul act revolutionar" ar fi redarea credintei intr-un…

- Pe parcursul discutiei, cele doua parti si-au exprimat dorinta de a crea impreuna un cadru guvernamental pentru a revigora industria de film romaneasca, prin aducerea in Romania a studiourilor de productie hollywoodiene, se arata in comunicat. Ministrul Culturii a subliniat o serie de beneficii economico-culturale…