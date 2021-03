Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a votat marti pentru ridicarea imunitatii a trei eurodeputati separatisti catalani, printre care se numara si fostul lider al regiunii spaniole, Carles Puigdemont, urmariti in justitie de autoritatile spaniole pentru tentativa de secesiune in 2017, transmit agentiile internationale…

- Cei trei europarlamentari catalani secesionisti amenintati cu ridicarea imunitatii parlamentare in martie, printre care fostul presedinte al guvernului regional al Cataloniei, Carles Puigdemont, au denuntat miercuri "natura politica" a procedurii angajate impotriva lor in Parlamentul European, informeaza…

- BUCUREȘTI, 15 feb – Sputnik. Alegeri regionale din Catalonia au fost caștigate detașat se separatiști. © RuptlySpania: Madridul marcheaza in pandemie sosirea celor Trei Regi, fara parada și publicAfectate de un absenteism puternic datorat pandemiei, alegerile au dat caștig de cauza separatiștilor,…

- Liderul Partidului Socialiștilor critica modul de prezentare al Guvernului Gavrilița din plenul Parlamentului și o acuza pe președinta Maia Sandu de „jocuri politice de prost gust”, care vor genera „haos in țara”. Igor Dodon a anunțat ca PSRM nu va vota Guvernul propus de Maia Sandu, așa cum iși dorește…

- Parlamentul finlandez a anuntat luni ca politia investigheaza piratarea unui numar de conturi de e-mail legate de deputati si de angajati ai institutiei, relateaza dpa. Atacul a avut loc in lunile recente si a fost descoperit de sistemele de supraveghere tehnica ale parlamentului. Biroul…

- Cu cateva minute inainte ca Guvernul Florin Cițu sa primeasca votul Parlamentului, liderul PLUS Dacian Cioloș se delimita de numirea lui Sorin Cimpeanu la șefia Educației și arata voalat cu degetul spre liberali.„La fel ca o mare parte a societații civile, și eu, personal, am o nemulțumire cu privire…

- Guvernul Republicii Moldova, in frunte cu premierul Ion Chicu, isi va da demisia. Anuntul a fost facut de prim-ministru, miercuri, in cadrul unui briefing de presa. Decizia a fost luata dupa o intrevedere cu presedintele in exercitiu, Igor Dodon, si cu presedinta Parlamentului, Zinaida Greceanii,…

- Senatorul USR PLUS Anca Dragu a fost aleasa, luni, in functia de presedinte al Camerei superioare a Parlamentului. A obtinut 75 de voturi "pentru" si 51 "impotriva". Social-democratul Lucian Romascanu, care a candidat si el pentru aceasta functie, a obtinut 51 de voturi "pentru" si 75 de voturi "impotriva".…