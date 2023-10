Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul Koert Debeuf, specializat in problematica Orientului Mijlociu, a publicat in EuObserver un comentariu despre conflictele globale in curs.Redam textul preluat de Radio Rador Romania: `Conflictul dintre Israel și Hamas e urmarit cu mare atenție pe tot cuprinsul lumii. Am observat…

- In plin razboi intre Israel și organizația terorista Hamas, mulți experți in politica internaționala și mulți lideri ai statelor puternice din lume se intreaba cum va arata sfarșitul celui mai sangeros conflict dintre cele doua entitați.

- Inaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, a cerut luni un armistitiu intre Israel si gruparea islamista Hamas, pentru a se putea transporta mai multe ajutoare in Fasia Gaza, informeaza Reuters preluata de Agerpres.

- Conflictul militar din Orientul Mijlociu dintre Israel și mișcarea palestiniana Hamas risca sa evolueze intr-un conflict militar regional sau un razboi global, a declarat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, intr-un articol publicat in ziarul rusesc "Izvestia"."In…

- Proprietarul Facebook, Meta Platforms, a introdus miercuri masuri temporare pentru a limita ”posibilele comentarii nepotrivite sau nedorite” la postarile despre conflictul dintre Israel si Hamas, transmite Reuters.Meta a spus ca va schimba setarea implicita pentru persoanele care pot comenta postarile…

- Meta a introdus miercuri masuri temporare pentru a limita “comentariile potențial nedorite”, pe Facebook, la postarile despre conflictul dintre Israel și Hamas, noteaza Reuters. Meta a spus ca va schimba setarea implicita pentru persoanele care pot comenta postarile noi si publice pe Facebook create…

- Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, a avertizat, marți, „in mod expres pe Hezbollah și Iran sa nu intervina in conflict”, potrivit Reuters. Cancelarul german Olaf Scholz a facut, marți, apel la prevenirea unei escaladari in Orientul Mijlociu și a avertizat Hezbollah și Iranul sa nu intervina in conflictul…

- Oficialul chinez Zhai Jun va vizita Orientul Mijlociu saptamana viitoare pentru a face presiuni pentru incetarea focului in conflictul dintre Israel si Hamas si pentru a promova discutii de pace, relateaza televiziunea de stat CCTV, conform Times of Israel. Zhai "va vizita Orientul Mijlociu…