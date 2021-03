Reprezentant ISU: „Spitalul de Psihiatrie din Craiova avea autorizație la incendiu din 2015” „Acest pavilion are aviz ISU din 2015, iar daca l-a obținut atunci, iar in ultima perioada au avut loc lucrari de renovare, atunci trebuie luat din nou. Din informațiile mele, in prezent, acest pavilion figureaza cu autorizație”, a declarat pentru REALITATEA PLUS purtatorul de cuvant de la ISU Craiova, Florin Cocoșila. „La ora 22 23 au plecat forțele, iar in 5 minute au ajuns la fața locului. Mai mult ca sigur cadrele emdicale au sarit pe geam imediat dupa apelul la 112, pentru ca altfel puteam sa-i prindem. Flacarile nu puteau ajunge la etajele superioare, pentru ca a fost doar o degajare de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

