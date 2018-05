Stiri pe aceeasi tema

- PSD sarbatorește 1 Mai cu mici și bere, la Muzeul Satului Banațean din Timișoara. Se anunța petrecere mare de Ziua Muncii in orașul de pe Bega. Social-democrații timișoreni le-au dat intalnire membrilor și simpatizanților la Muzeul Satului Banațean, pentru a sarbatori impreuna 1 Mai Muncitoresc. Va…

- O persoana a fost ranita, joi, dupa ce un tren a lovit o masina in Timiș la o trecere la nivel cu calea ferata din localitatea Giarmata Vii. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis, un tren Regio, care se deplasa pe ruta Giarmata Mare – Timisoara, a lovit…

- Protestul va avea loc vineri, 27 aprilie, la ora 12, in fața Prefecturii Timiș și este organizat de Sindicatul Spiru Haret din cel mai vestic județ al țarii. Sindicaliștii cer sa creasca costul per elev, pentru ca directorii de școli sa poata acoperi salariile profesorilor, unele unitați…

- Liceul Tehnologic "Simion Mehedinti" din Galati a fost gazda concursului regional "Meseria, calea spre succes", concurs dedicat exclusiv elevilor cu cerinte educationale speciale din scolile de profil din tara. Concursul s-a aflat la cea de-a doua editie, iar in cadrul acesteia au participat 78 de elevi…

- MARCATOR… Vasluianul Florin Burghele, din nou decisiv! Atacantul dublu legitimat la CNP Timisoara si Sporting Juniorul Vaslui a inscris doua goluri in “dubla” amicala impotriva Muntenegrului U18. Nationala de fotbal a Romaniei Under 18 a sustinut, la Centrul National de Fotbal de la Buftea, doua meciuri…

- Un tanar de 16 ani din județul Alba este cercetat de polițiști pentru comiterea unui furt pe raza municipiului Timișoara. The post Tupeu de borfaș la Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Teatrul Național din Timișoara sarbatorește reprezentația cu numarul 100 a comediei M-am hotarat sa devin prost dupa Martin Page. Spectacolul a avut premiera in 24 februarie 2012. De atunci, spectacolul M-am hotarat sa devin prost s-a jucat de fiecare data cu sala plina, batand recordul de viteza la…

- Vanzarile restaurantelor din Cluj, la un sfert din piața Bucureștiului Cinci mari orașe din țara iși impart o piața naționala a restaurantelor și a livrarilor de mancare la domiciliu de 7,2 miliarde de lei, insa Bucureștiul deține peste jumatate dintre aceasta. Majoritatea localurilor pun lacat pe afacere…