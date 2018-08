Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Parchetului Militar al Capitalei susține ca un ofițer al Jandarmeriei Romane a incercat atragerea la proteste a unui procuror, cu o zi inainte de protestul din 10 august."Am unele elemente ca un anume ofiter din Jandarmerie a incercat a atrage in zona un alt procuror militar, exact cu…

- Ionel Corbu, prim-procurorul Parchetului Militar al Capitalei, susține, referitor la procurorul Bogdan Pirlog, cel care pe 10 august a fost la protestul din Piața Victoriei și apoi a deschis dosarul in care se fac cercetari in prezent, ca magistratul a fost accidental acolo, locuind in zona. De asemenea,…

- Intrebat, marti, daca poate confirma declaratiile publice facute de ministrul de Interne Carmen Dan si de purtatorii de cuvant ai Jandarmeriei potrivit carora un procuror militar a gestionat situatia juridica a evenimentelor din Piata Victoriei, prim procurorul Parchetului Militar, Ionel Corbu, a…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan și șefii din Jandamerie susțineau ca in timpu protestelor din data de 10 august, din Piața Victoriei, a fost prezent și un procuror de la Parchetul Militar, care a monitorizat intervenția jandarmilor.Prim-procurorul Parchetului Militar, Ionel Corbu, susține…

- Procurorii militari, extindere a cercetarilor dupa violentele de la miting Photo:Agerpres Procurorii militari au extins cercetarile în dosarul deschis în urma violentelor de la protestul de vineri seara, din Piata Victoriei, din Bucuresti. Sunt vizate acum nu doar infractiuni de…

- „Am facut o plangere penala pentru ca am inhalat multe gaze. Ma dor muschii gatului, cateva parti ale grefelor recent puse s-au inrosit si mi se pare ca actiunea jandarmilor din data de 10 august a fost foarte agresiva si nu au facut nimic sa inlature grupele de suporteri care erau langa ei. De la…

- Prim-procurorul Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti, Ionel Corbu, a declarat luni ca arma sustrasa de la femeia jandarm in timpul protestelor de vineri nu a fost gasita. "Din cate stiu, la acest moment, arma jandarmeritei nu a fost gasita", a precizat procurorul.…