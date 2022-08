Stiri pe aceeasi tema

- Diplomat al Ambasadei Rusiei, expulzat din Romania. Care este motivul invocat de catre Ministerul Afacerilor Externe Diplomat al Ambasadei Rusiei, expulzat din Romania. Care este motivul invocat de catre Ministerul Afacerilor Externe Ministerul Afacerilor Externe a anunțat declararea ca persona non…

- Un angajat al Ambasadei Rusiei in Romania a fost declarat persona non grata și a parasit țara noastra, a anunțat vineri Ministerul Afacerilor Externe. Conform sursei citate, decizia a fost luata avandu-se in vedere incompatibilitatea activitaților reprezentantului in cauza cu prevederile Convenției…

- Autoritațile romane au decis declararea ca persona non grata in Romania a unui reprezentant al Ambasadei Rusiei la București. Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritațile romane au decis declararea ca persona non grata pe teritoriul Romaniei a unui reprezentant al Ambasadei Federației…

- Noul ambasador al Statului Israel la București, Reuven Azar, a ajuns in Romania. Ambasada a postat pe pagina de Facebook mesajul noului diplomat. Reuven Azar a fost directorului grupului de lucru Israel-SUA-China din cadrul Ministerului israelian de Externe, dar și consilier de politica externa al premierului…

- Doi cetateni romani au fost raniti intr-un accident rutier produs in Bulgaria, fiind implicate trei autoturisme, din care doua inmatriculate in Romania. Din informatiile obtinute de Ministerul romana de Externe, cei doi se afla in stare grava, fiind internati in tara vecina. Alti patru romani au fost…

- Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode a anuntat, sambata, ca primul pacient dintre cei cinci romani raniti in accidentul din Bulgaria a ajuns in Romania, la Spitalul Floreasca din Bucuresti si urmeaza ca si restul pacientilor sa fie transportati cu elicopterele SMURD sambata seara. Ministerul Sanatatii…

- Ministerul Sanatatii a anunțat, marti, ca un nou caz de variola maimutei a fost confirmat in Romania. Este vorba despre un barbat cu varsta de 22 de ani din Bucuresti. Conform sursei citate, starea lui de sanatate este buna si se afla in izolare in spital. Pana in prezent, in Romania au fost diagnosticati…

- Al saselea caz de variola maimutei a fost diagnosticat in Romania informeaza Ministerul Sanatatii. Potrivit MS, este vorba despre un barbat de 40 de ani. Acesta s-a prezentat la o clinica medicala din Bucuresti, iar investigatiile de laborator au confirmat joi ca pacientul este infectat cu variola maimutei,…