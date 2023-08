Stiri pe aceeasi tema

- Modificarile la lege, necesare dupa decizia Curții Constituționale, trebuie discutate mai intai cu oficialii de la Bruxelles. Sursele Realitatea Plus susțin ca impozitul de 15% pentru partea de necontributivitate ar putea fi mai mare si va trebui aplicat tuturor pensiilor de serviciu si militare si…

- “Noul plan ”REPowerEu”, pe care il vom trimite la Comisia Europeana pana la sfarșitul lunii august, va fi axat pe programe dedicate direct romanilor! Concret, vor fi peste 600 de milioane de euro pentru achiziții de panouri solare și baterii pentru stocare a energiei. Aproximativ 60 de mii de gospodarii…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, va efectua o vizita de lucru la Bruxelles dupa 21 august pentru a discuta cu reprezentantii Comisiei Europene pe tema ordonantelor de urgenta privind reducerea cheltuielilor bugetare si masurile fiscale, inainte de aprobarea acestora in Guvern, au precizat, joi, surse…

- Romania va trimite Comisia Europeana un nou plan RePowerEu in valoare de 1,4 miliarde de euro, a anunțat joi premierul Marcel Ciolacu, precizand ca acesta include și achiziția de fotovoltaice.

- Filiala Distributie Energie E-lectrica Romania (DEER) a atras inca o finantare europeana nerambursabila prin Fondul pentru Modernizare (FM) in valoare de 6,25 de milioane de euro, reprezentand 80 la suta din cheltuielile eligibile pentru un proiect de investitii in reteaua de distributie de energie…

- „Salut anuntul Comisiei Europene privind aprobarea cererii de plata nr. 2 din PNRR. In urma eforturilor ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene din ultima saptamana am reusit sa reducem suma retinuta din aceasta transa de la 150 de milioane la doar 50 de milioane de euro. Insa, asa cum am…

- CARAS-SEVERIN – Deputatul carasean sustine ca toate obiectivele Guvernului sunt importante și vor avea efecte benefice semnificative asupra vieții romanilor! A trecut mai puțin de o saptamana de cand, in plenul Parlamentului, in fața distinșilor reprezentanți ai cultelor, ai instituțiilor de stat și…