Stiri pe aceeasi tema

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a cerut pedeapsa cu moartea pentru crimele comise intr-un mod extrem de brutal, dupa moartea unui baiat din cauza unui abuz grav, relateaza Agerpres conform DPA. „Ce lume este aceasta in care mergi la inchisoare pentru o perioada mai scurta daca torturezi un copil…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi sprijinul Mexicului pentru organizarea unui summit cu tarile din America Latina, la cateva zile dupa declaratiile controversate ale presedintelui brazilian Lula cu privire la invazia rusa in Ucraina, informeaza AFP.

- Președintele Consiliului Securitatii Federatiei Ruse spune ca, in cazul unei ciocniri directe intre Rusia si NATO, Polonia va disparea, avand in vedere rolul ei de avanpost al NATO in Europa. Aceasta declaratie a fost facuta de vicepresedintele Consiliului Securitatii Federatiei Ruse Dmitri Medvedev,…

- Polonia isi propune sa devina centrul de service in Europa pentru tancurile Abrams fabricate in Statele Unite, a declarat miercuri prim-ministrul Mateusz Morawiecki in timpul unei vizite in SUA, informeaza Reuters.

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a criticat UE pentru ca, aparent, nu și-a indeplinit promisiunea de a trimite cereale importate din Ucraina in țarile din Orientul Mijlociu și Africa. Unele dintre exporturile de cereale raman in țarile vecine cu Ucraina, inclusiv in Polonia, iar fermierii s-au…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marti, ca Romania si Polonia se numara printre tarile care vor discuta cu Executivul comunitar despre "trasabilitatea exporturilor din Ucraina", astfel incat fermierii sa nu mai fie afectati de "specula". Prim-ministrul Nicolae Ciuca a sustinut un discurs, alaturi…

- Prim-ministrul Republicii Polone, Mateusz Morawiecki, efectueaza, marti, o vizita in Romania, context in care va participa alaturi de premierul Nicolae Ciuca la o sedinta comuna a Guvernelor Poloniei si Romaniei, va lua parte la un forum economic bilateral si se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis,…

- Rusia a redus livrarile de gaze catre Europa anul trecut, dupa invazia sa din Ucraina, provocand o criza de aprovizionare cu energie si preturi record. UE a promis ca va renunta la combustibilii fosili din Rusia pana in 2027 si a inlocuit aproximativ doua treimi din gazele rusesti anul trecut. Dar,…