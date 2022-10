Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 16 octombrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 13 octombrie, Loteria Romana a acordat peste 19.000 de caștiguri in valoare totala de peste 807.000 de lei. Rezultatele Loto 6/49 din 16 octombrie 2022 Loto 6/49:…

- Loteria Romana a organizat joi, 13 octombrie 2022, noi extrageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 si Super Noroc.Numerele LOTO de la extragerea din 13 octombrie 2022:Loto 6/49: 22 40 45 5 20 44Loto 5/40: 2 38 14 5 22 37Joker: 14 31 24 39 12 + 13Noroc:…

- Joi, 13 octombrie 2022, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, Loteria Romana a acordat peste 21.600 de caștiguri in valoare totala de peste 1,33 milioane de lei. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report…

- Joi, 22 septembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele loto caștigatoare sunt afișate mai jos.Rezultatele Loto 6/49 din 22 septembrie 2022Loto 6/49: 13, 35, 18, 28, 10, 47Loto 5/40: 33, 30, 16, 21, 23, 1Joker: 16, 1, 26, 25, 43 + 15Noroc:…

- Un report in valoare de aproximativ 8,49 milioane de lei (circa 1,74 milioane de euro) se inregistreaza la Loto 6/49, categoria I, iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 5,23 milioane de lei (peste un milion de euro), informeaza Loteria Romana. Duminica vor avea loc noi…

- Duminica, 14 august, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 11 august, Loteria Romana a acordat 15.770 de caștiguri in valoare totala de peste 725.500 de lei. Rezultatele Loto 6/49 din 14 august 2022 Loto 6/49Loto 5/40JokerNorocNoroc…

- Joi, 4 august, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile de duminica, 31 iulie, Loteria Romana a acordat peste 26.500 de caștiguri in valoare totala de aproximativ 1,1 milioane de lei.Rezultatele Loto 6/49 din 4 august 2022Loto 6 din 49:Loto…

- Duminica, 31 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile de joi, 28 iulie, Loteria Romana a acordat peste 14.300 de caștiguri in valoare totala de peste 721.900 de lei. Rezultatele Loto 6/49 din 31 iulie 2022 Loto 6 din 49:Loto…