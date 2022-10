Stiri pe aceeasi tema

- 2,7 milioane de oameni din Uniunea Europeana au fost diagnosticate cu cancer, intr-un singur an. 1,3 milioane au murit din aceasta cauza. Un studiu publicat in The Lancet arata ca incidența cazurilor de ...

- Dupa o cearta aprinsa in familie, un tanar de 32 de ani din Sighetu Marmației a fost atat de suparat pe tatal sau incat a vrut sa-și puna capat zilelor. A fost gasit cu arsuri grave pe corp in gradina din spatele casei. Medicii se lupta sa ii salveze viața. Scandalul dintre cei doi s-a […] Source

- Rona Hartner, in varsta de 49 de ani, a vorbit despre fiica ei și despre faptul ca iși dorește sa ii calce pe urme mamei sale. Interpreta a luat o decizie radicala cu privire la expunerea Ritei, in mediul online. Vedeta a a dat detalii despre viața fiicei sale, care se afla in Franța.„A inceput școala,…

- La numai 8 ani, fiica lui Connect-R ii da lecții de viața artistului. In cel mai recent interviu pentru Antena Stars, celebrul cantareț a marturisit ca rolurile in familia lui se inverseaza de multe ori, iar el este cel care primește lecții de la Maya in anumite situații.

- Fiica barbatului care s-a incet intr-o piscina din Turcia a venit cu un mesaj de adio pe pagina sa de facebook. „Va ramane o stea calauzitoare pentru toți cei care ne amintim de el, il iubim și il onoram”, a scris Nicoleta Dragancea.

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a respins, miercuri seara, recursul parinților unui copil din Marea Britanie, in varsta de 12 ani, aflat in moarte cerebrala, impotriva retragerii tratamentului de menținere in viața. In ciuda eșecurilor succesive in instanța, parinții și-au continuat demersurile…

- Un barbat de 47 de ani le-a ucis sambata, 30 iulie, pe soția varului sau, de 35 de ani, și pe fiica acesteia, 10 ani, apoi și-a curmat viața, a anunțat G4Media . Teribila tragedie din comuna Gioseni a fost confirmata pentru Libertatea de IPJ Bacau. In jurul orei 17.40, IPJ Bacau a fost sesizat, prin…

- Alice Cavaleru a dezvaluit intr-o postare pe Instagram ce a pațit azi noapte cu fiica ei. Soția lui Vladimir Draghia a lasat-o la parinții ei pe Alaia Zora, insa micuța nu a putut sa doarma fara ea. De la distanța, vedeta a fost nevoita sa o linișteasca. Weekendul acesta, Vladimir Draghia și Alice Cavaleru…