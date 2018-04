Reporteri fara Frontiere: Presa din Romania e mai libera ca cea din SUA, dar exista un mare risc

Stiri pe aceeasi tema

- Romania ocupa locul 44, clasandu-se in fata Statelor Unite, in editia din anul 2018 a Indexului Global al Libertatii Presei, publicat miercuri de organizatia neguvernamentala Reporteri fara Frontiere (RSF). Pe de alta parte, Reporteri fara Frontiere trage un semnal de alarma in legatura cu "transformarea…

- Romania ocupa locul 44, urcand doua locuri fata de anul precedent, si clasandu-se chiar in fata Statelor Unite, in editia din anul 2018 a Indexului Global al Libertatii Presei, publicat miercuri de organizatia neguvernamentala Reporteri fara Frontiere (RSF). In pofida evolutiei pozitive…

- Organizația Reporteri fara frontiere avertizeaza ca in Romania presa a fost transformata intr-un instrument politic. Raportul de țara mai arata și ca spațiul public a fost invadat de mesaje ale unor grupari de extrema dreapta și trage un semnal de alarma cu privire la proiectul de lege depus de Liviu…

- Romania ocupa locul 44, urcand doua locuri fata de anul precedent, clasandu-se chiar in fata Statelor Unite, in editia din anul 2018 a Indexului Global al Libertatii Presei, publicat miercuri de organizatia neguvernamentala Reporteri fara Frontiere (RSF).

- "Se zice ca de multe ori la stat fiecare urca in ierarhie pana la nivelul sau maxim de incompetenta. Domnul Ionut Misa este exemplul perfect. Dupa ce a condus Ministerul Finantelor jumatate de an in care a innebunit economia cu modificarile fiscale facute pe genunchi, domnul Misa va deveni acum presedinte…

- "Am constatat astazi ca majoritatea PSD - ALDE, pur si simplu, a ingropat o solicitare fireasca a PNL ca tot ceea ce inseamna dezbatere pe Legile Justitiei sa fie suspendata si sa asteptam un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia, asa cum reiese din recomandarea Comisiei Europene, din…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca a depus o plangere la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) pe motiv ca procurorii au refuzat sa ii puna la dispozitie o copie a dosarului in care este anchetat in format electronic. El a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca procurorii ii…

- Haosul fiscal instalat in Romania odata cu punerea in aplicare a programului de guvernare al PSD i-a adus la capatul rabdarii pe multi romani. Una dintre cele mai afectate categorii este acum cea vizata de modificarile declaratiei 600. Chiar daca Liviu Dragnea a anuntat ca se va amana pana…