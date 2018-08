Stiri pe aceeasi tema

- Veste istorica pentru buzoieni: seful statului a promulgat, la sfarsitul saptamanii trecute, legea prin care Padurea Crang redevine proprietate a municipiului Buzau, revenindu-se, astfel, la situatia din anul 1881. Anuntul respectiva a fost facut de primarul Constantin Toma in raportul saptamanal catre…

- Ce inseamna “batran” pentru noi toti? Cineva care a implinit 70, 80 sau 90 de ani? In cazul de fata ne referim la persoane despre care se poate spune ca au castigat pariul cu viata: cand ai 100 de ani, batranetea chiar nu mai conteaza! In judetul Buzau mai sunt doar sase persoane – toate […] Articolul…

- Ploaia torentiala care a cazut in ultimele ore in municipiul Buzau a tinut sub alerta pompierii, care au fost solicitati sa intervina pe multe dintre strazile orasului, inundate de apa. Masinile au fost blocate in apa in mai multe zone. Pompierii au directionat echipaje catre gospodarii pentru scoaterea…

- S-au nascut a doua oara. Este ceea ce se poate spune despre plutonier adjutant principal Eugen Manaila si plutonier Bogdan Dragomir, ambii raniti in teatrele de operatii din Afganistan. Fiecare dintre ei poarta in minte cumpenele prin care au trecut si multumesc lui Dumnezeu ca li s-a mai oferit o sansa,…

- Este mai tot timpul plecata prin tara, insa abia asteapta sa ajunga acasa. Drumurile cu trenul de la Bucuresti la Buzau si apoi cu autobuzul pana la Bisoca, desi par obositoare pentru oricine, pentru Aurelia par o joaca de copil. A terminat Facultatea de Matematica la Bucuresti, iar acum vrea sa-si…

- Ați citit ,,Moromeții” lui Marin Preda? In acest roman, copilaria personajului Niculae Moromete este marcata de dorința – de neințeles pentru cei din familia sa și, mai ales, pentru tatal care a crezut intotdeauna numai in principiile țaranului tradițional – de a merge la școala. Tatal nu prea ințelege…

- La 87 de ani cand Regele Carol al II-lea si prim-ministrul Nicolae Iorga au inaugurat Cimitirul Eroilor de la Buzau, ieri, in anul Centenarului Marii Uniri, Primaria Buzau a organizat reinaugurarea celui mai mare cimitir al eroilor din Romania. Au fost prezenti la eveniment delegati straini din unsprezece…

- Suntem tot mai putini cu fiecare an si, din pacate, nici viitorul nu se anunta a fi unul optimist in acest sens. Potrivit datelor Institutului National de Statistica, populatia Romaniei a continuat scaderea din cauze demografice, iar declinul s-a accentuat in februarie, cand s-au pierdut 10.137 de locuitori,…