- Juriul international al celei de-a zecea editii a Expozitiei Internationale GastroPan, care se desfasoara la Targu Mures, i-a acordat vineri trofeul "Painea Anului 2018 fabricata artizanal in Romania" lui Florin Nicolae Geamabzu din Constanta, pentru o paine cu maia facuta din cu frecatei din spuma…

- Asociatia Culturala "Mamaia Copiilor" organizeaza in luna aprilie preselectiile pentru editia a XVIII a a Festivalului National de Creatie si Interpretare "Mamaia Copiilor" 2018.Potrivit organizatorilor, etapa zonala de preselectie pentru Sectiunea de Interpretare se va desfasura in opt orase din tara:…

- Rețete tradiționale din ingrediente locale și de sezon asociate corect cu Vinul Moldovei au fost savurate și degustate de oaspeții primei ediții a dineului gastronomic „Slow Food. Wine. Life".

- Școala Gimnaziala „Nicolae Iorga” din Focșani, in colaborare cu Casa de Cultura „Constantin C. Giurescu” din Odobești, au organizat duminica, 18 martie, Festivalul Județean de Muzica Franco-Anglais, ediția a II-a, acesta fiind coordonat de profesorii de limbi de moderne ai școlii, respectiv Viorica…

- Trofeele Painea Anului 2018 si Tortul Anului 2018 vor fi si in acest an cele mai disputate la expozitia GastroPan, ce se va desfasura in perioada 19-22 aprilie la Targu Mures, conform unui comunicat remis AGERPRES. La Concursurile GastroPan vor concura sute de bucatari, brutari si cofetari…

- AVI, asistentul vocal creat de echipa Allview, poate fi descarcat din Google Play™ Store începând de astazi într-o varianta cu funcțiuni noi și este disponibil pentru utilizare și pe terminalele din gamele X3 Soul și P8 Energy. Cu ajutorul noii versiuni,…

- Juriul editiei din acest an a prestigiosului concurs de fotografie Sony World Photography Awards a selectat lucrari realizate de trei fotografi romani, incluzandu-le intre primele 50 de fotografii din lume la sectiunea Open, conform unui comunicat remis AGERPRES de organizatorii competitiei, World…

- Festivalul Unirii bucatariei tradiționale romanești, la Zlatna! Timp de doua zile localnicii din Apuseni și nu numai se vor putea bucura de tradițiile culinare romanești intr-un eveniment dedicat gurmanzilor. Bucatariile tradiționale se vor uni la fel cum au facut-o romanii in 1918. Frația Ceaunelor…