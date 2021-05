Stiri pe aceeasi tema

- George Copos (68 de ani), fostul patron de la Rapid, ramane aproape de echipa din Giulești. Luni, Rapid a promovat in Liga 1 dupa 6 ani petrecuți in ligile inferioare din Romania. Inainte de meciul cu FC U Craiova din penultima etapa a play-off-ului ligii secunde, scor 1-3, rapidiștii au primit incurajari…

- Bailestiul, localitatea natala a marelui actor Amza Pellea, pe care acesta a facut-o celebra prin dragostea sa pentru oamenii de aici, va implini anul acesta, in data de 3 mai, un secol de cand a fost ridicata la rangul de "comuna urbana". Foto: (c) MARIA CRACIUN/AGERPRES FOTO Numele localitatii…

- Bolt, principala platforma europeana de mobilitate, lanseaza serviciul de ride-hailing in Pitești, reușind astfel sa fie prima companie de ride-hailing din Romania care ajunge in zece dintre cele mai mari orașe ale țarii, acestea fiind: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Brașov, Ploiești,…

- SCMU Craiova a pierdut meciul de la Voluntari la o diferenta de 15 puncte, iar acum a ajuns la 11 victorii și 6 infrangeri in campionat. Meciul nu a fost lipsit de evenimente, antrenorul Craiovei, Todorov, fiind eliminat pe final. Andrei Oprean si Bogdan Tibarna au vorbit pentru GdS despre duelul cu…

- Doi soți din Spania, stabiliți in Romania, au fost reținuți de procurorii DIICOT, dupa ce anchetatorii au descoperit ca cei doi și-au facut o ferma uriașa de canabis intr-o comuna de langa Craiova.Totul a iesit la iveala dupa ce politistii au descoperit urmele unui incendiu recent intr-o cladire cu…

- Doi cetațeni spanioli stabiliți in Romania au fost reținuți de procurorii DIICOT pe o perioada de 24 de ore dupa ce anchetatorii au descoperit in casa acestora dintr-o comuna de langa Craiova, 708 plante de canabis, totalizand 103,5 kilograme de masa vegetala si 19,5 kilograme de inflorescențe de canabis.

- Handbalistele de la SCM Craiova sunt in fata unui meci de „foc“ din cadrul etapei a 13-a din Liga Florilor. Elevele pregatite de Bogdan Burcea vor intalni una dintre cele mai puternice formatii la ora actuala din Romania, pe CSM Bucuresti, formatie angrenata si in Liga Campionilor. Partida este programata…

- Poluarea extrema sufoca din nou Craiova, iar autoritațile par la fel de pasive in fața semnalelor cetațenilor care s-au saturat sa strige, de fiecare data, ca vor sa respire. Nivelul poluarii a crescut infiorator in ultimele zile, iar in noaptea de 24 spre 25 ianuarie, Craiova a fost inca o data cel…