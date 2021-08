Parcul Mini Transilvania, visul devenit realitate al unor tineri din Odorheiu Secuiesc, a fost inaugurat in anul 2020, dupa ridicarea restrictiilor impuse de pandemia de coronavirus, si a avut un succes deosebit, fiind vizitat, pana acum, de peste 100.000 de persoane.



Povestea Mini Transilvania incepe in anul 2012, cand Fazakas Szabolcs, un tanar din Odorheiu Secuiesc, viziteaza parcul Mini Europa din Bruxelles si realizeaza ca niciun obiectiv din Transilvania nu se regaseste acolo, motiv pentru care ii incolteste ideea sa faca un parc asemanator in municipiul harghitean.



…